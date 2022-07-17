محمدرضا توکلی که اوایل ماه جاری به عنوان سرمربی تیم ملی تنیس معرفی شد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسابقات دیویس کاپ گروه سوم آسیا اولین رویدادی است که در آن هدایت ملی پوشان را برعهده خواهد داشت درباره برنامه‌های آماده سازی پیش بینی شده و هدف گذاری انجام شده برای این رویداد توضیح داد.

وی با بیان اینکه اردوی تیم ملی تنیس از امروز (یکشنبه ۲۶ تیرماه) آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: در نظر داشتیم اردوی آماده سازی را با ۱۰ بازیکن شروع کنیم اما حمید نداف و سینا مقیمی را به دلیل آسیب دیدگی از فهرست کنار گذاشتیم. ضمن اینکه وضعیت یکی از بازیکنان هم مشخص نیست. بنابراین اردوی آماده سازی را فعلاً با هفت بازیکن آغاز می‌کنیم اما احتمال دارد در روزهای آینده یک بازیکن دیگر به جمع اردونشینان اضافه شود.

سرمربی تیم ملی تنیس از امیر حسین بادی، علی یزدانی، محمد مهبد، حسام یزدی، سامیار الیاسی، کسری رحمانی و معین محمدی به عنوان بازیکنان دعوت شده به اردوی این تیم یاد کرد.

توکلی با بیان اینکه برای حضور در رقابت‌های کاپ آسیا، تیم ملی تنیس باید ۱۴ مردادماه عازم ویتنام شود تا از ۱۹ مردادماه رقابت‌های خود را آغاز کند، تأکید کرد: در واقع فرصت کم و محدودی برای آماده سازی و اجرای ایده‌ها و برنامه‌هایمان داریم اما باید از این فرصت بیشترین بهره برداری را داشته باشیم تا بتوانیم بهترین ترکیب ۵ نفره ممکن از لحاظ آمادگی بدنی و روحی را برای این اعزام انتخاب کنیم.

وی ادامه داد: اولویت من در انتخاب بازیکنان و نهایی کردن ترکیب تیم ملی بهره گیری از بازیکنان جوان و توانمند است. پیش از این هم هدایت تیم ملی را عهده دار بودم و با تجربه‌ای که از این مسئولیت دارم و همچنین شناختم از شرایط تنیس کشور، معتقدم انتخاب بازیکنان بین ۱۶ تا ۲۰ سال می‌تواند بهترین کمک به تیم ملی تنیس باشد. ترکیبی با حضور چنین بازیکنانی که البته باید توانایی و انگیزه لازم را داشته باشند، کمک می‌کند در آینده‌ای نزدیک تیمی ایده آل تر از همیشه داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی تنیس با اشاره به تیم‌های شرکت کننده در مسابقات دیویس کاپ تصریح کرد: ویتنام از تیم‌های شرکت کننده در این رقابت هاست که بازیکنی با تجربه حضور در مسابقات فیوچرز دارد. در ترکیب سوریه دو بازیکن حضور دارند که با یکدیگر برادر بوده و در آلمان زندگی می‌کنند. عربستان و جزایر پاسیفیک هم از تیم‌های سخت حاضر در مسابقات هستند. در کل به غیر از امارات و اردن که به نظرم نسبت به سایر تیم‌ها ضعیف‌تر هستند، دیگر شرکت کنندگان در مسابقات مدعی و با هدف می‌باشند.

توکلی در پاسخ به این پرسش که «تنیس ایران از حضور در مسابقات دیویس کاپ گروه سوم آسیا چه هدفی را دنبال می‌کند؟»، گفت: مدعی نمی‌شوم که صعود از گروه اولویتم از حضور در این رقابت‌ها است. با در نظر گرفتن مجموع شرایط یعنی وضعیت تیم‌های شرکت کننده و بازیکنانی که در اختیار داریم، حفظ گروه و عدم سقوط، اولویت اصلی از شرکت در مسابقات است.

وی به یک موضوع اشاره و تصریح کرد: بازیکنانی مانند جوکوویچ و نادال نفرات بزرگ در ترکیب تیم‌های خود هستند که داشتن آنها برای تنیس بسیاری از کشورها، آرزو به حساب می‌آید. ما در تنیس ایران اما بازیکنی نداریم که آرزوی تیمی باشد. یعنی بازیکنان ما با وجود رقابت‌ها و دیدارهای زیادی که داشته اند، کارنامه‌ای ندارند که نشان دهد، بازیکنان بزرگ و تأثیرگذاری هستند. بنابراین طبیعی است که فعلاً به فکر صعود از گروه نباشیم و حفظ موقعیت برای بقا در گروه سوم را اولویت اصلی قرار دهیم.

سرمربی تیم ملی تنیس در پایان با بیان اینکه سه تیم برتر مسابقات دیویس کاپ از گروه سوم صعود می‌کنند، خاطرنشان کرد: سه تیم آخر هم از این رقابت‌ها سقوط می‌کنند. تلاش اصلی این است که جزو این تیم‌ها نباشیم. یعنی باید در میانه جدول قرار بگیریم تا نسبت به بقا در گروه اطمینان پیدا کنیم.