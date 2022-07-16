به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه ریزی برای ماههای محرم و صفر که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم و گرامیداشت دهه ولایت و امامت، افزود: طی دو سال گذشته به دلیل شیوع گسترده کرونا، مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادارش با محدودیتهای فراوانی مواجه شد.
وی ادامه داد: بر این اساس باید تدابیری اتخاذ کنیم که شرایط برای مردم و حضور در مراسم عزاداری در این ایام با سهولت و کیفیت بالاتری برگزار شود.
عبداللهی گفت: تجارب بسیاری در برپایی نمایشگاهها، همایشها و برنامههای فرهنگی در ماههای محرم و صفر دارم که میتوان در استان البرز نیز اجرایی و عملیاتی کرد.
وی افزود: شور و شعور حسینی در وجود مردم موج میزند و به طور قطع انتظار دارند که مسئولان در راستای برگزاری برنامههای فرهنگی با محوریت آگاهی بخشی و تبیین اهداف قیام امام حسین (ع) برای عموم و بویژه جوانان، داشته باشند.
استاندار البرز گفت: هیأتهای مذهبی استان نیز با هماهنگی نهادهای مربوطه فعالیتهای خود را خواهند داشت.
وی افزود: باید درصدد اجرای برنامههای شاخص و ویژه متمرکز در استان باشیم.
عبداللهی گفت: مداحان و مبلغان برتر دعوت شوند و مورد تجلیل و تکریم قرار گیرند تا از این طریق فرهنگ صحیح و الگوی درست را معرفی کنیم.
وی افزود: روضه خوانیهای خانگی و چهارپایه خوانی و تعزیه خوانی که از گذشته در محلههای کشورمان رسم بوده باید احیا شود.
استاندار البرز با بیان اینکه باید تیم تولید محتوا ویژه این ایام داشته باشیم، گفت: مساجد و امامزادهها برنامههای خود را در ایام محرم و صفر اعلام کنند چراکه انتظار میرود پویا تر باشند.
عبداللهی افزود: باید سراسر استان حال و هوای محرم را بگیرد و توجه خاصی به ورودیهای استان شود.
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