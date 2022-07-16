به دنبال همکاری با کشورهای منطقه و گسترش ثبات منطقه ای هستیم

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی امارات، شیخ محمد بن زائد رئیس دولت امارات امروز شنبه بر تمایل این کشور به تقویت همکاری میان کشورهای منطقه و هماهنگی با شرکا در راستای صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی و چالش‌های مشترک تاکید کرد و گفت: حجم چالش‌هایی که منطقه ما و جهان با آن مواجه است بر کسی پوشیده نیست و لازمه حل و فصل آنها یکپارچه سازی تلاش‌های بین المللی و تقویت همکاری‌ها در جهت رشد و شکوفایی ملت هاست.

وی افزود: سیاست امارات در روابط خود، مبتنی بر توازن و گسترش منافع با کشورهای جهان به منظور توسعه ملی، صلح و ثبات در جهان است و تجارب تاریخی ثابت کرده است که تنها درایت و پایبندی به قوانین بین المللی و راه حل های دیپلماتیک و سیاسی، پایان بخش نزاع‌ها، درگیری‌ها و تنش هاست.

محمد بن زائد ادامه داد: ما به عنوان کشور امارات بر این باوریم که صلح، گفتگو، همزیستی مسالمت آمیز تنها راه بهبود زندگی نسل‌های آینده است و ما مسیر مشخصی برای پیشرفت منطقه خود و فعال سازی مجدد نقش این منطقه در عرصه بین المللی داریم و این مهم از طریق همبستگی، همکاری و تقویت فرصت‌های تعلیم و تربیت محقق می‌شود.

رئیس دولت امارات اظهار داشت: مواجهه با چالش‌ها و غلبه بر آنها در افزایش فرصت‌ها برای آموزش، تشویق به نوآوری، تمرکز بر افق آینده فناوری، تثبیت ابزارهای تحقیقاتی علمی و تقویت روابط اقتصادی تأثیرگذار است و امارات در این زمینه به عنوان یک کشور قابل اعتماد باقی خواهد ماند.