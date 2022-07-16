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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۳

الحوثی اعلام کرد؛

واکنش انصارالله به اظهارات بایدن در مورد آتش بس در یمن

واکنش انصارالله به اظهارات بایدن در مورد آتش بس در یمن

عضو شورای عالی سیاسی جنبش انصارالله یمن به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد آتش بس و تمدید آن در یمن واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی جنبش انصارالله در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره آتش بس یمن گفت: صنعا زیر بار تداوم جنایت‌های ائتلاف متجاوز متشکل از آمریکا، انگلیس، عربستان و امارات نخواهد رفت.

وی افزود: دشمنانی که در عربستان نشست برگزار می‌کنند، باید به تجاوز، محاصره و تروریسم علیه ملت یمن پایان دهند و کشورهای عضو ائتلاف متجاوز علیه یمن هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند، تصمیم ما به دست خود ماست و شما آن را می‌دانید.

پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفر خود به ریاض از توافق با مسئولان سعودی در مورد تمدید آتش بس در یمن خبر داد.

دوم ژوئن گذشته نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور یمن از موافقت طرف‌های یمینی با طرح پیشنهادی سازمان ملل درباره تمدید آتش بس به مدت دو ماه دیگر خبر داد.

این در حالی است که عربستان به صورت روزانه مشغول نقض آتش بس اعلام از سوی سازمان ملل متحد است.

کد مطلب 5539822

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