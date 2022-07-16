عدم سخنرانی رئیس امارات و فرستاده عمان در جلسه افتتاحیه جده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جلسه افتتاحیه «نشست جده برای امنیت و توسعه» بدون سخنرانی رئیس امارات و فرستاده عمان به پایان رسید.

جلسه افتتاحیه نشست جده برای امنیت و توسعه امروز در جده با حضور سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و رئیس جمهور مصر و پادشاه اردن و نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری امریکا برگزار شد.

در این مراسم رؤسای همه هیئت ها به جز رؤسای هیئت های اماراتی و عمانی سخنرانی کردند.

ریاست هیئت اماراتی در این نشست بر عهده «محمد بن زاید»، رئیس امارات، بود ولی وی بر خلاف معمول در این نشست هیچ سخنرانی‌ای نکرد.

ریاست هیئت عمانی را نیز «اسعد بن طارق آل سعید» معاون نخست وزیر و پادشاه عمان بر عهده داشت.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، که ریاست جلسه را بر عهده داشت بدون هیچ توضیحی بعد از سخنرانی ولیعهد کویت پایان جلسه را اعلام کرد.