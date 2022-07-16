کلاهبرداران درکمین قرعه کشی های عیدغدیر/پای دستگاه خودپرداز نروید

سرهنگ داود گودرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به فرارسیدن عید سعید غدیر خم، متأسفانه شاهد هستیم که برخی مجرمان با سوءاستفاده از احساسات و اعتقادات مذهبی افراد، دست به کلاهبرداری از آنان می‌زنند.

وی افزود: یکی از این موارد جمع‌آوری کمک‌های مردمی به بهانه کمک به نیازمندان یا ارسال پیامک و تماس تلفنی به قربانیان تحت عنوان برنده شدن در قرعه کشی به مناسب عید غدیر است.

گودرزی بیان کرد: در این شیوه مجرمان از طریق فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و ارسال پیامک و تماس تلفنی با شهروندان، درخواست واریز کمک‌های مردمی را می‌کنند در صورتیکه این کمک‌ها هیچ گاه به دست نیازمندان نمی‌رسد یا در روشی دیگر تحت عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی آنان را به دستگاه خوپرداز هدایت و با سردرگم کردن قربانی خود اقدام به سرقت موجودی حساب آنان می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک با مضمون اینکه شما در قرعه‌کشی به مناسبت عیدغدیر برنده سفر کربلای معلی شده‌اید افراد را به پای دستگاه‌های خودپرداز برده و حسابشان را خالی می‌کنند.

وی افزود: گروهی دیگر با پیامک مضمون برنده شدن اینترنت هدیه به مناسبت عید غدیر با هدایت مردم به درگاه بانکی جعلی حسابشان را می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: شهروندان و کاربران فضای مجازی در نظر داشته باشند حتماً برای کمک‌های خیرخواهانه خود از طریق مؤسسات شناخته شده کشور که توسط رسانه‌ی ملی معرفی می‌شوند اقدام کنند.