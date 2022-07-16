خراسان رضوی میزبان بیش از ۲ هزار نفر در مسابقات ورزشی فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شوشتری عصر شنبه در نشست خبری مسابقات فرهنگیان خواهر و کشتی دانش‌آموزان پسر کشور اظهار کرد: یکی از ساحت‌های ۶ گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ساحت تندرستی و تربیت بدنی است و در استان خراسان رضوی با همت معاونت تربیت بدنی و سلامت این ساحت از سند تحول بنیادین اجرایی می‌شود و برنامه‌های تخصصی برای مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی که همیشه بستر مهمی برای فعالیت‌های پرورشی و تربیت بدنی کشور بوده در این مسابقات ورزشی در کنار استان‌های فارس و اصفهان میزبان بیش از دو هزار مهمان است و تمام شرایط برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات مهیا است.

وی ادامه داد: پس از ۱۳ سال میزبان مسابقات ورزشی فرهنگیان هستیم که در این مسابقات علاوه بر برنامه‌های متنوع ورزشی، برنامه‌های فرهنگی و معنوی هم برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.

شوشتری با تشکر از دست اندرکاران برگزارکننده مسابقات گفت: آستان قدس رضوی در میزبانی و اسکان شرکت کنندگان این مسابقات همکاری فعال داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی به مقام آوری تیم المپیاد رشته ریاضی اشاره کرد و گفت: مدال‌های طلا و نقره‌ای که توسط دو دانش آموز المپیادی خراسان رضوی در المپیاد جهانی ریاضی از مجموع شش مدال ایران اسلامی کسب شده است نشانگر استعدادهای جوانان این استان و موجب خرسندی جامعه فرهنگیان خراسان رضوی می‌باشد.

افزایش ۳.۰۳ درصدی سرانه فضای ورزشی خراسان رضوی

در ادامه نشست خبری صفدر سلطانی، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص مسابقات ورزشی فرهنگیان خواهر و کشتی دانش‌آموزان پسر کشور و ابراز خرسندی از میزبانی بیش از دو هزار نفر در این مسابقات ورزشی اظهار کرد: هدف از برگزاری این مسابقات، ایجاد نشاط، شادابی، سلامتی و همچنین استعدادیابی و معرفی دانش آموزان برتر در سطح کشوری و حتی بین المللی است

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای مسابقات ورزشی حضوری دانش آموزان برنامه ریزی شده است گفت: مسابقات منطقه‌ای و استانی دختران و پسران در ۱۷ رشته ورزشی انجام شده و از سیزدهم تا بیست و چهارم تیرماه ۳۵۰۰ دانش آموز در مسابقات ورزشی استانی شرکت داشتند.

وی گفت: همه ی رشته‌ها مطابق با رشته‌های مسابقات کشوری در سی و دومین دوره مسابقات ورزشی دختران و سی و هشتمین دوره مسابقات ورزشی پسران با نام شهید قاسم سلیمانی و شهید شمسی پور شهید شاخص ورزش کشور انجام می‌شود.

سلطانی گفت: افتتاحیه مسابقات ۴ مرداد ماه در سالن فیاض بخش مشهد برگزار و مسابقات با حضور هزار و ۲۶ نفر کشتی گیر، عوامل اجرایی و فنی و داوران در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی شروع می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه استان‌های چهارمحال و بختیاری، البرز، اصفهان و تهران سایر رشته‌های ورزشی را پوشش می‌دهند افزود: از ۲۲ مرداد رقابت سایر رشته‌ها در این استان‌ها شروع می‌شود که استان در کلیه رشته‌ها اعزام دانش آموز دارد و ان شاالله بدون یک نفر غیبت در مسابقات کشوری حضور خواهیم داشت.

وی گفت: ۳۵۰۰ دانش آموز تا به امروز در مسابقات شرکت کرده اند و پس از آماده سازی به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند که از این تعداد ۱۵۰۰ نفر دختر و بقیه پسر هستند و ۴۰۰ نفر از آن‌ها به نمایندگی از استان در مسابقات کشوری شرکت خواهند کرد.

سلطانی ادامه داد: امکانات و ظرفیت‌های ورزشی، اسکان و حضور معنوی امام رضا (ع) باعث شده که همزمان با میزبانی مسابقات دانش آموزان، مسابقات ورزشی همکاران خواهر را هم در سه رشته والیبال، بدمینتون و تنیس روی میز به میزبانی استان انجام شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: افتتاحیه این رویداد فرهنگی-ورزشی که بعد از سیزده سال در مشهد انجام می‌شود، بیست و هشتم تیر ماه در تالار قدس حرم مطهر رضوی انجام می‌شود و تا یکم مرداد براساس رشته‌های ورزشی ادامه می‌یابد و تعداد همکاران فرهنگی خانم شرکت کننده در این مسابقات ۹۰۰ نفر است.

وی افزود: در حوزه تربیت بدنی فعالیت‌های مؤثری انجام شده که یکی از فعالیت‌های شاخص استان افزایش سرانه فضاهای ورزشی خراسان رضوی می‌باشد.

سلطانی افزود: امسال طرح شهید سلیمانی را با عنوان نهضت ملی طراحی و ایجاد فضای ورزشی درون مدرسه‌ای اجرا می‌کنیم؛ زیرا هرچقدر فضاهای ورزشی ما در مدرسه باشند برای دانش آموزان قابل دسترس تر هستند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: این طرح به صورت ملی در حال انجام است و در خراسان رضوی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا شهریور ماه، ۱۰۱ فضای ورزشی را در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار این کار به مدارس واریز شده و در حال اجرا هستند، گفت: امروز ۵۰ درصد از این فصاهای ورزشی آماده افتتاح هستند و تا مهرماه بقیه این فضاها نیز آماده بهره برداری خواهند شد که از این فضاها، ۲۵ کلاس درس تربیت بدنی، ۸ سالن ورزشی، ۶۵ چمن مصنوعی، ۳ زمین ساحلی است و ۱۱۵ فضای ورزشی موجود را نیز بهسازی و ایمن سازی کرده ایم.

سلطانی افزود: مجموع اعتبارات طرح نهضت ملی طراحی و ایجاد فصای ورزشی درون مدرسه‌ای ۸۴ میلیارد تومان است که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و ادارات مناطق با مساعدت‌های معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در حال احداث بزرگترین مجموعه پژوهشی، آموزشی و استعدادیابی ورزشی با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال در نزدیک حرم مطهر هستیم تا همه دانش آموزان کشور از آن بهره مند شوند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: نهضت ملی طرح شهید سلیمانی با افزودن ۶۵ زمین چمن مصنوعی ویژه دانش آموزان به ۳۵ زمین چمن مصنوعی موجود، باعث افزایش ۳.۰۳ درصدی سرانه ورزشی دانش آموزان در فضای روباز می‌شود و اولویت احداث این فضاها در مدارس ابتدایی و دخترانه است تا با توجه به محدودیت‌هایی که در سایر فضاهای ورزشی بیرون از آموزش و پرورش دارند بتوانند از این فضاهای ورزشی بهره مند شوند.