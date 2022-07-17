ماموریت دختر تراز انقلاب اسلامی هدایتگری و تمدن سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی در جمع کادر اجرایی برگزاری رویداد ملی دختران حاج قاسم در گلستان اظهار کرد: مأموریت دختر تراز انقلاب اسلامی، هدایت‌گری، تربیت کادر انقلابی، جامعه پردازی و تمدن سازی و توجه به محیط پیرامون است.



معاون اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: رهبر معظم انقلاب یکی از وظایف اصلی دختران جوان را بسط الگوی فاطمی و مکتب ایثار و شهادت برای دختران و زنان دنیا می‌دانند و امروز در این رویداد، دختران جوان و نوجوان به دنبال تعالی و ترسیم هویّت والای زن اسلامی هستند که چشم دنیا را به خود جلب کند.



دیلمی نداشتن یک هویت انقلابی برای ایفای نقش تمدن‌سازی را یکی از دسیسه‌های دشمن در دختران در سنین نوجوانی و جوانی بیان کرد و اظهار داشت: در این رویداد به دنبال هویت و ایفای نقش دختران در حوزه مؤلفه‌های تمدن سازی هستیم.



وی افزود: مأموریت و رسالت دختر تراز انقلاب اسلامی تربیت، آموزش و تبیین است تا بتواند نسبت به پیرامون محیط خود توجه داشته و هر زمان که لازم شد نقش آفرینی کند و این نیازمند آموزش، تربیت و تبیین است.



معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه با اشاره به شخصیت ممتاز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: دشمن شناسی دقیق، درایت، عقلانیت انقلابی، شجاعت بی بدیل، بصیرت و لحظه شناسی از ویژگی‌های مکتب سردار سلیمانی است.

وی جریان سازی مقاومت در برابر نظام سلطه را از دیگر ویژگی‌های مکتب سردار سلیمانی عنوان کرد و افزود: نگاه سردار سلیمانی برای صدور انقلاب اسلامی، فرامنطقه‌ای بود به بطوری که دشمن را در منطقه برای رسیدن به اهداف پلیدش به زانو در آورد و امروز دختران حاج قاسم نیز باید جهانی بیندیشند و عمل کنند.



دیلمی بیان کرد: یکی از شاخصه‌های مکتب سردار سلیمانی احترام به والدین و توجه به کانون مقدس خانواده در اوج مسئولیت بود و امروز دختران حاج قاسم با تکریم والدین و توجه به کانون خانواده، سلیمانی‌ها، باکری‌ها و همت‌ها تربیت خواهند کرد.



قابل ذکر است این رویداد ملی به مدت دو روز در ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ در اردوگاه خان ببین و با حضور ۲۰۰ دختر نخبه دانش‌آموز گلستانی و دانش آموزان علوم و معارف اسلامی صدرای گرگان در حال برگزاری است و اختتامیه این رویداد با حضور حجت‌الاسلام قمی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی کشور برگزار خواهد شد.