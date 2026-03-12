تئاتر «اولین طلوع» در مساجد کوچصفهان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریده هاشمی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: ویژه‌ برنامه‌های مختلف با حضور پرشور نوجوانان و جوانان کانون در رثای رهبر شهید و لبیک به رهبر جدید انقلاب اسلامی برگزار می شود.

وی با اشاره به اجرای تئاتر اولین طلوع به همت دختران جوان کانون عاشقان ولایت افزود: این تئاتر در مورد اولین مدرسه در گیلان است که پیشرفت زنان بعد از انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر لزوم ارائه دستاوردها و پیشرفت‌های ایران اسلامی بویژه در حوزه زنان تصریح کرد: تلاش دشمن ضربه زدن به زنان و دختران جوان ایران اسلامی با ارائه آمارهای دروغین است و باید با آگاهی بخشی به دختران، آنان را از توطئه‌های دشمن آگاه کنیم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به جایگاه و منزلت زن در جامعه اعتبار بخشید اظهارکرد: تئاتر اولین طلوع با هدف نشان دادن تلاش دختران گیلانی در کسب علم و دانش است که منجر به موفقیت‌های بسیار برای این دختران در عرصه ملی و بین المللی می‌شود.

وی اعلام کرد: اولین طلوع به کارگردانی مدیر کانون و با نقش آفرینی ۱۵ نفر از دختران کانونی در مساجد کوچصفهان و خشکبیجار اجرا می‌شود.