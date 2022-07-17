شیوه نامه اجرایی ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه‌نامه اجرایی ثبت‌نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس جمهوری اسلامی ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ از سوی مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج ابلاغ شد.

بر اساس این شیوه‌نامه؛ دانش آموزان لازم التعلیم اتباع خارجی متقاضی تحصیل بین سنین ۶ تا ۲۰ سال تمام پسر و ۶ تا ۲۲ سال تمام دختر است؛ پدر دانش‌آموز ولی دانش‌آموز محسوب می‌شود و درصورتی‌که پدر به هر دلیل حضور نداشته باشد، مادر به‌عنوان ولی دانش‌آموز می‌باشد.

بر همین اساس از اهداف این شیوه‌نامه؛ فراهم نمودن امکان دسترسی به آموزش پایه برای کودکان لازم التعلیم اتباع خارجی دارای مدرک قانونی اقامت، اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص دانش آموزان لازم التعلیم اتباع خارجی غیرمجاز، ایجاد فرصت‌های برابر و عدالت آموزشی برای همه دانش آموزان و افراد لازم التعلیم من‌جمله اتباع خارجی در راستای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، توسعه بهداشت در جامعه دانش آموزان، ازجمله اتباع خارجی با هدف حفظ سلامت دانش آموزان مدارس کشور از مهم‌ترین می‌باشد.

الزاماً ثبت نام دانش آموزان اتباع به شرح زیر است:

۱- وزارت بهداشت موظف است پس از دریافت معرفی نامه سنجش سلامت از سوی دفاتر خدمات و یا مدرسه محل تحصیل ظرف مدت حداکثر یک هفته از طریق مراکز بهداشتی تعیین شده در استان‌ها نسبت به انجام معاینات پزشکی سنجش سلامت و اعلام نتیجه اقدام نماید.

یادآوری: وزارت بهداشت هماهنگی‌های لازم در خصوص اجرای سنجش سلامت دانش آموزان توسط مراکز بهداشتی را از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی استان معمول و به ادارات اتباع استانی و مدرسه محل تحصیل اعلام نماید

۲- ضوابط و شرایط ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی دارای مدرک هویت و اقامتی معتبر اتباع خارجی یک ساله می‌باشد.

٣- تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس غیردولتی، دولتی، استعدادهای درخشان و استثنایی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی در خصوص این مدارس و همانند دانش آموزان ایرانی خواهد بود.

۴- شرکت کلیه دانش آموزان تبعه خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران در مسابقات رسمی فرهنگی و ورزشی و مسابقات علمی (المپیادها) تا سطح استانی بلامانع است

۵- دریافت کمک‌های مردمی از اتباع خارجی همانند دانش آموزان ایرانی خواهد بود.

۶- جداسازی دانش آموزان اتباع خارجی از دانش آموزان ایرانی ممنوع می‌باشد.

۷- مدارک صادره از مدارس خودگردان معتبر نبوده و ثبت نام دانش آموزان این مدارس در پایه‌های بعدی تحصیلی منوط به تعیین سطح تحصیلی ایشان است.

۸- کلیه استعلامات مربوط به ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی صرفاً از طریق سامانه سیام انجام پذیرد.

۹- به منظور شناسایی و متمایز نمودن مدارک تحصیلی اتباع خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی به هنگام صدور مدارک تحصیلی به جای کد ملی شناسه اختصاصی با شناسه فراگیر پا کد ویژه شناسایی» در ردیف‌های محل صدور و محل تولد و تابعیت افراد درج شود. (به طور مثال: تبعه افغانستان - تبعه عراق)

۱۰- دانش آموزانی که نام خانوادگی ندارند و صرفاً فقط نام، نام پدر و نام جد در مدرک هویتی آنان ثبت شده است، همانند سازمان ثبت احوال کشور، تأهم پدر و نام جد به منزله نام خانوادگی محسوب شده و در سامانه یکپارچه دانش آموزی (سیدا) و مدرک تحصیلی آنها درج می‌گردد.

۱۱- به منظور تأیید مدارک تحصیلی دانش آموزانی که قصد خروج از کشور را دارند پس از تأیید واحد آموزشی اداره آموزش و پرورش منطقه مربوطه و اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها و یا اداره مربوطه در وزارت امور خارجه ارجاع می‌شود.

۱۲- مناطق آموزش و پرورش و مدارس در امر ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی صرفاً ملزم به اجرای مفاد این شیوه نامه بوده و باید از پذیرش مکاتبات، دستورالعمل‌ها و معرفی نامه از هر سازمان، اداره و اکیداً خودداری نمایند.

۱۳- کلیه دستگاه‌های دخیل موظفند هوشیاری، تدابیر و اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از سو استفاده برخی که صرفاً با هدف توجیه حضور غیرقانونی خود در کشور به دنبال دریافت برگ حمایت تحصیلی می‌باشند به عمل آورند.

۱۴- ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌های سراسر کشور نظارت و بازرسی بر انجام صحیح این دستورالعمل را بر عهده دارند.