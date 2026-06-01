به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و رویکرد رئیس جمهور مبنی بر امکان تحصیل فرزندان اتباع خارجی در مدارس ایران، شیوه‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی برای اجرا از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام

گواهی سنجش سلامت: برگه‌ای که سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی به منظور سنجش سلامت نوآموزان قبل از ورود به دبستان صادر می‌کند.

مدرک اقامتی: مدرکی است که توسط مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور برای سکونت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود.

دفاتر خدمات (کفالت): دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی که با مجوز و تحت نظارت مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی و بر اساس ضوابط و قوانین مربوط، وظیفه انجام امور اتباع و مهاجران را بر عهده دارند.

سرپرست دانش آموز تبعه خارجی: هر یک از والدین با قیم دانش آموز که می‌تواند نسبت به ثبت‌نام و پیگیری امور تحصیلی وی اقدام کند.

معرفی نامه: برگه‌ای است که توسط دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی با مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی که دارای مدارک معتبر می‌باشند، برای معرفی دانش آموزان مشمول به تحصیل صادر می شود.

شرایط ثبت نام

نوآموزان و دانش آموزان اتباع خارجی در دوره‌های پیش دبستان ابتدایی، اول و دوم متوسطه در مدارس عادی و استثنایی، بزرگسالان، آموزش از راه دور و .... مشمول این بخشنامه هستند.

ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در هنرستان‌های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، بر اساس سیاست توسعه متوازن و برگه هدایت تحصیلی دانش آموزان انجام می‌شود.

ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مناطق غیر مجاز، ممنوع است.

تبصره - اتباع دارنده مدرک اقامت ویژه و فرزندان مادران ایرانی از محدودیت ثبت نام در مناطق ممنوعه مستثنی هستند.

ثبت نام یا جابجایی دانش آموز مطابق با شهر یا استان قید شده در معرفی نامه بوده و جابجایی آنان صرفاً در شرایط استثنا با اجازه مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی امکان‌پذیر است.

ثبت‌نام دانش آموزان اتباع خارجی طبق مفاد این شیوه نامه بوده و هرگونه مکاتبه و معرفی نامه از سوی سازمان‌ها یا ادارات دیگر ممنوع است.

به منظور شناسایی مدرک تحصیلی صادر شده برای اتباع خارجی لازم است تابعیت آنان بر اساس مدارک و مستندات قانونی ذکر شود. به طور مثال: تبعه افغانستان - تبعه عراق.

نوآموزان تبعه خارجی فقط با داشتن شناسه ۱۰ رقمی یکتا تخصیص یافته از سوی وزارت کشور می‌توانند در فرآیند سنجش بدو ورود به دبستان شرکت کنند.

در صورت عدم تایید سلامت دانش آموزان اتباع خارجی توسط مراکز سنجش بدو ورود به دبستان، مسئولیت جای دهی دانش آموز بر عهده اداره آموزش و پرورش استثنایی استان خواهد بود.

فرایند ثبت نام

نوآموزان و دانش‌آموزان اتباع و مهاجران خارجی متقاضی تحصیل در مدارس جمهوری اسلامی ایران با مراجعه به تارنمای kanoonnobat.ir نسبت به دریافت نوبت و اخذ معرفی نامه از دفاتر کفالت ادارات کل اتباع استانداری‌ها اقدام کنند.

تبصره: نوآموزان و دانش‌آموزان اتباع خارجی ساکن در مناطق مجاز بایستی برای دریافت معرفی نامه، به دفاتر کفالت و نوآموزان و دانش آموزان اتباع خارجی ساکن در مناطق غیر مجاز (ممنوعه) به ادارات کل اتباع استانداری‌ها مراجعه کنند.

دانش آموزان اتباع خارجی که در سال تحصیلی گذشته در مدارس جمهوری اسلامی ایران مشغول به تحصیل بوده‌اند و نیز خواهر یا برادران متقاضی تحصیل آنان می‌توانند پس از ثبت‌نام اولیه در مدارس، نسبت به دریافت معرفی نامه از دفاتر کفالت/ ادارات کل اتباع استانداری‌ها اقدام کنند.

دانش آموزان اتباع خارجی مشمول ساکن مناطق ممنوعه برای تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتا و اخذ معرفی نامه به دفاتر تعیین شده در نزدیک ترین مناطق مجاز یا ادارات کل امور اتباع و مهاجران خارجی مراجعه کنند.

دانش‌آموزان با توجه به محدوده جغرافیایی تعیین شده پس از مراجعه به نزدیک ترین مدرسه محل اقامت در صورت داشتن ظرفیت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

تبصره - تمامی دانش آموزان متقاضی ثبت‌نام، اعم از پایه اول و دانش آموزان ورودی جدید در سایر پایه ها موظف به انجام فرایند فوق بوده و مدیران مدارس خارج از فرایند مزبور مجاز به ثبت نام از دانش آموزان اتباع خارجی نمی باشند.

ثبت نام نوآموزان متقاضی تحصیل در دوره پیش دبستان با دریافت معرفی نامه از سوی دفاتر کفالت ادارات کل اتباع استانداری ها انجام می شود.

زمان بندی ثبت نام

دانش آموزان اتباع خارجی می‌توانند با در دست داشتن معرفی نامه صادره از سوی مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور همزمان با دانش آموزان ایرانی به مدارس مراجعه و ثبت نام کنند.

تعیین پایه و ارزشیابی مدارک تحصیلی: شرایط تعیین پایه دانش آموزان اتباع خارجی تابع آیین نامه اجرایی مدارس میباشد. متقاضیان دارای مدرک تحصیلی خارجی باید برای ارزشیابی و تطبیق مدرک تحصیلی در دوره ابتدایی و اول متوسطه به معاونتهای مربوط در ادارات کل آموزش و پرورش استان و در دوره دوم متوسطه از طریق مکاتبه استان با مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور اقدام کنند.

ملاحظات و الزامات

تصمیم‌گیری توزیع متوازن دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس و کلاس‌ها بر عهده ادارات کل آموزش پرورش استانها است.

شرکت دانش آموزان فاقد برگه سلامت در کلاسهای درس ممنوع است.

دانش آموزان اتباع خارجی دارای معلولیت‌های هفتگانه و تحت پوشش بهزیستی نیازمند صدور معرفی نامه و تاییدیه از طرف مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی هستند.

تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی مشمول در مدارس دولتی غیردولتی، استعدادهای درخشان و مدارس شاهد و امور ایثارگران تابع دستورالعملهای ابلاغی وزارت متبوع است.

شرکت دانش آموزان اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران در مسابقات علمی، فرهنگی و المپیادها تا سطح کشوری، بلامانع است.

دریافت مشارکت‌های مردمی از دانش آموزان تبعه خارجی همانند دانش آموزان ایرانی خواهد بود.

دانش آموزانی که قصد خروج از کشور را دارند پس از تأیید مدارک تحصیلی آنان توسط ادارات آموزش و پرورش منطقه و اداره کل آموزش و پرورش استان باید به وزارت امور خارجه مراجعه کنند.

دانش آموزانی که نام پدر با نام جد آنان به عنوان نام خانوادگی در مدارک هویتی در سامانه یکپارچه دانش آموزی (سیدا) و مدرک تحصیلی آنان ثبت شده است، نام پدر با نام جد به منزله نام خانوادگی محسوب شده و بعد از فراغت از تحصیل حق تغییر این نام در مدارک صادر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد.

ضروری است مدیر مدرسه اصل مدرک هویتی معرفی نامه را در پرونده تحصیلی دانش آموز بایگانی کند.

مدیران مدارس برای تکمیل پرونده دانش آموزان اتباع خارجی باید مطابق آیین نامه اجرایی مدارس عمل کنند.

مدیران کل استان‌ها مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه در منطقه مربوط را برعهده دارند.