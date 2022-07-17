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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۶

خدمات‌رسانی اتوبوسرانی در میهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر

خدمات‌رسانی اتوبوسرانی در میهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای از خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان شرکت‌کننده در مراسم میهمانی ۱۰ کیلومتری عید سعید غدیر خم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر از خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان شرکت‌کننده در مراسم میهمانی ۱۰ کیلومتری عید سعید غدیر خم خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای آرامش خاطر و رفاه حال شرکت‌کنندگان در این مراسم که روز دوشنبه بیست و هفتم تیرماه در خیابان ولی‌عصر (عج) حد فاصل چهارراه ولی‌عصر (عج) تا تقاطع خیابان ولی‌عصر (عج) - بزرگراه شهید چمران (چهارراه پارک وی) برگزار می‌شود، ضمن تقویت خطوط عبوری و منتهی به خیابان ولی‌عصر (عج)، از ساعت ۱۶ نسبت به جابه‌جایی شهروندان از مبادی و میدان‌های اصلی سطح شهر به محل برگزاری مراسم اقدام می‌کند.

همچنین خدمات‌رسانی خط هفت تندرو در روز برگزاری مراسم در مسیر رفت جنوب به شمال خیابان ولی‌عصر (عج) - چهارراه ولی‌عصر (عج) - خیابان آزادی به سمت غرب - تقاطع توحید - بزرگراه شهید چمران - پایانه شهید افشار و در مسیر برگشت شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران تا تقاطع توحید - خیابان آزادی و ادامه مسیر در خط یک تندرو تا چهارراه ولی‌عصر (عج) و سپس گردش به راست در خط هفت تندرو و ادامه مسیر است.

در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان به مبادی اولیه بازگردانده خواهند شد.

کد مطلب 5540101
مهشید جعفری معظم

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