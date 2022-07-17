پویش «مثل نبی (ص) عاشق علی (ع)» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیفایی مدیر کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: پویش «مثل نبی (ص) عاشق علی (ع)» در سطح کشور و به ویژه در استان‌های تلفیقی در ایام غدیر برگزار می‌شود و هدف اصلی این پویش عرض ارادت و ابراز ارادت به ساحت نورانی حضرت علی (ع) که توسط اقشار مختلف مردم و مذاهب متنوع و مختلف انجام خواهد گرفت.



وی افزود: غدیر متعلق به شیعیان نیست بلکه غدیر حادثه و اتفاقی است که همه جهان اسلام بر تحقق او و بر اینکه این اتفاق مهم افتاده است توافق داشته و متحد هستند از این جهت این ظرفیت بزرگ را باید در جهان اسلام از آن استفاده کرد.



حجت الاسلام سیفایی مدیر کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: دو بهره برداری مهم از ماجرای غدیر می‌توان داشت. اول اینکه ماجرای غدیر نشان از این واقعیت مهم است که باید جهان اسلام به فکر حاکمیت، حکومت و تمدن جهانی خودش باشد.



وی افزود: عید غدیر روزی است که ما بر سر اهداف بلند جهان اسلام که برای تحقق تمدن اسلامی است و راجع به آن گفتگو داشته باشیم. همچنین عید غدیر استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای رقم زدن تمدن نوین اسلامی است چرا اینکه بر پایه‌ای حکومت جهانی یکی از اهداف مهم همه ی انبیا و اولیا و صالحان گذشته بوده و ما هم که در زیر پرچم پیامبر عظیم‌الشأن اسلام قرار داریم باید به این هدف مهم پیامبر توجه کنیم و درباره آن گفتگو و تلاش کنیم



مدیر کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی کشور درباره دومین بهره برداری از ماجرای غدیر گفت: معرفی حضرت علی (ع) در روز غدیر از جانب پیامبر است ارزش نهادن پیامبر به وجود نورانی حضرت علی (ع) است این اتفاق نشان از این است که ما باید تلاش کنیم که فضائل و ارزش‌های وجودی حضرت علی (ع) در جهان اسلام ترویج پیدا کند و این رسالت مهمی است. پیامبر عظیم الشأ‌ن اسلام حضرت علی (ع) را به عنوان یک الگو معرفی کردند، عدالت علی، زهد علی، حکمت و علم علی باید در جهان اسلام نشر پیدا کند.



وی در پایان گفت: نکته آخر اینکه در ماجرای غدیر پیامبر اسلام عمق علاقه و ارادت خود را به حضرت علی (ع) به همه نشان دادند و ما که پیرو پیامبر هستیم باید در این ابراز ارادت و محبت به حضرت علی (ع) تلاش کنیم و از هم سبقت بگیریم. پویش مردمی مثل نبی (ص) عاشق علی (ع) در صدد است تا بستری را برای ابراز ارادت و ابراز محبت به ساحت نورانی حضرت علی (ع) را فراهم کند. امیدوار هستیم همه مردم عزیزمان از مذاهب مختلف و از اقشار مختلف از اقوام مختلف یکپارچه و متحد در این پویش مردمی شرکت کنند و همه مثل نبی عاشق حضرت علی (ع) باشیم.