رضا محمدیان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ویژه برنامههای متعددی در استان فارس و شهر شیراز برای برگزاری جشنهای دهه امامت و ولایت تدارک دیده شده است.
وی یادآور شد: هیئات مذهبی استان فارس از ماهها قبل برنامههای مختلف و شادی برای این ایام در نظر گرفته تا بتوان مراسمهای عید سعید غدیر خم و عید قربان را به خوبی برگزار نمود.
وی افزود: برگزاری مراسمهای شاد پیمایی و مراسمهای مذهبی با حضور هیأتهای استان فارس از دیگر برنامههایی است که در طول دهه امامت و ولایت در استان فارس اجرا شد لازم به ذکر است که در کنار تمامی برنامههایی که در عید سعید قربان انجام شد هیأتهای مذهبی فارس برنامه متعددی نیز برای عید غدیر در نظر گرفتهاند.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان فارس تاکید کرد: برگزاری مراسمهای شاد پیمایی با حضور جوانان ولایی استان فارس از جمله دیگر برنامههایی است که در استان فارس به یمن این ایام برگزار خواهد شد لازم به ذکر است که در روز عید غدیر خم نیز مراسم ویژهای در حرم مطهر شاه چراغ برگزار خواهد شد که سخنران ویژه این مراسم نیز آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز است.
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