جزییات مراسم جشن عید غدیر در حرم حضرت معصومه(س) اعلام شد

‌حجت الاسلام علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های حرم مطهر حضرت معصومه (س) در ایام عید سعید غدیر خم اظهار داشت: مراسم شب عید سعید غدیر در حرم مطهر بانوی کرامت در قالب جشن بزرگ شهر الولایه روز یکشنبه ۲۶ تیرماه بعد از نماز عشا با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی و مداحی سیدرضا تحویلدار همراه با شعرخوانی، اجرای سرود، تواشیح و مسابقه و اهدای متبرکات فاطمی در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

وی گفت: صبح روز دوشنبه ۲۷ تیرماه روز عید سعید غدیر نیز از ساعت ۱۰:۳۰ مراسم جشنی در حرم مطهر، با قرائت خطبه غدیریه توسط حجت الاسلام بیات و مداحی علی رئوفی برگزار می‌شود که این مراسم از شبکه دو سیما به صورت زنده پخش می‌شود.

وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از نماز عصر روز عید غدیر، مراسم جشن و سرور با مداحی سیدمحسن بنی فاطمی در شبستان امام خمینی (ره) برقرار است، افزود: مراسم قبل از اذان مغرب روز عید سعید غدیر نیز در حرم مطهر بانوی کرامت با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جوشقانیان و مداحی مسعود زمانی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های شام عید سعید غدیر خم ابراز داشت: در شام عید سعید غدیر خم مراسم جشن بزرگ شهر الولایه با سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری و مداحی حسن شالبافان همراه با شعرخوانی، اجرای سرود، تواشیح و مسابقه و اهدای متبرکات فاطمی در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد.