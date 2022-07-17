به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، ماه ۶ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی تصویب شد.

بر اساس ماده ۶ این طرح، تقاضای صدور مجوز اولیه تأسیس تشکل توسط هیئت مؤسس، حسب مورد باید به کمیته استانی یا کمیته کشوری ارائه شود. کمیته مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اخذ نظر از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط موضوع ماده (۵) قانون مدیرت خدمات کشوری در خصوص شرایط مقرر در مورد اعضای هیئت مؤسس اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق اعضا حاضر دارای حق رأی، صادر نماید.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، مراجع نظارتی و اجرایی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت ۱۵ روز کاری از تاریخ استعلام کمیته مربوطه، پاسخ آن را ارسال نمایند. عدم پاسخ به استعلام به منزله تأیید است.

مطابق با تبصره ۲ این ماده، تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی اسامی و تصویر مدارک هویتی هیئت مؤسس، اساسنامه پیشنهادی، حوزه جغرافیایی فعالیت و امضای دو سوم از اعضای هیئت مؤسس و معرفی نماینده هیئت مؤسس باشد.

بر اساس تبصره ۳ این ماده، کمیته می‌تواند مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به مدت دو ماه تمدید نماید.

بر اساس تبصره ۴ این ماده، در صورت عدم احراز شرایط تأسیس، کمیته موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را مستند و مستدل به اطلاع نماینده هیئت مؤسس برساند. اعضای هیأت مؤسس می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مراتب اعتراض را به کمیته اعلام نمایند. کمیته مکلف است ظرف یک ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت رد مجدد درخواست از سوی کمیته، اعضای هیئت مؤسس می‌توانند ظرف مهلت ۳۰ روز از زمان ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.