به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۲۶ تیر ماه) در جلسه علنی مجلس در جریان ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی با ماده ۷ و ۸ این طرح موافقت کردند.

ماده ۷ طرح مذکور از این قرار است:

مجوز اولیه تأسیس جهت راه‌اندازی و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (۸) این قانون و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.

تبصره ۱ هیئت مؤسس موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه اقدام نماید. در غیر این صورت مجوز اولیه تأسیس باطل می‌شود.

تبصره ۲- هیئت مؤسس می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کمیته این مهلت را تنها برای یک بار به مدت سه ماه تمدید کند.

تبصره ۳- تا زمانی که تشکل پروانه فعالیت را دریافت ننموده است حق هیچ‌گونه فعالیتی ندارند.

همچنین در ماده ۸ این طرح آمده است:

پروانه فعالیت برای تشکل‌های استانی یا ملی در صورتی صادر یا تمدید می‌گردد که حائز شرایط زیر باشند:

الف- ارائه اسناد مبنی بر تأیید برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضای تشکل و تصویب اساسنامه مطابق شرایط قانونی توسط نماینده کمیته حاضر در جلسه مجمع عمومی؛

ب- عدم ارتکاب تخلف از مفاد این قانون؛

تبصره ۱- در صورتی که کمیته ظرف سه ماه پس از تأیید اسناد برگزاری مجمع عمومی توسط تشکل و اسناد مربوط به تعداد اعضا و تأسیس دفتر حسب مورد، به هر دلیلی پروانه فعالیت را صادر نکند، دبیر موظف است ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهایی را در صورت وجود شرایط صادر کند.

تبصره ۲- در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، نتیجه درخواست مستند و مستدل به صورت کتبی به متقاضیان اعلام می‌شود. متقاضیان پروانه فعالیت می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کمیته، به دبیرخانه کمیته اعتراض خود را ارسال نمایند. در صورت اعتراض، کمیته موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورت رد درخواست اعتراض از سوی کمیته، تشکل‌ها می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نتیجه اعتراض، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.

تبصره ۳- در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادرشده باطل می‌شود و هیئت مؤسس حق هیچ‌گونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.»

براساس ماده ۹ این طرح پس از صدور پروانه، اساسنامه باید از طریق کمیته با هزینه تشکل در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.

همچنین در ماده ۱۰ نیز آمده است؛ تشکل‌ها پس از اخذ پروانه فعالیت نهایی و ثبت در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری دارای شخصیت حقوقی می‌گردند.