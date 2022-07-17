سامانه جامع مطالعات شهری مرجع اصلی تحقیقات کلانشهرها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد منان رئیسی سرپرست مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران در هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران گفت: مرکز مطالعات شهرداری تهران با سابقه نیم قرن به عنوان بازوی شهرداری تهران در حوزه مطالعات است.
وی ادامه داد: از دو ماه پیش با همکاری ۷ کلان شهر دیگر برنامهای را برای فعالیتهای مطالعاتی پیش بردیم و به کمک فاوای شهرداری تهران پرتال جامع مطالعه شهری طراحی شده است و بستری برای مطالعات کلانشهرها است.
منان بیان کرد: در بستر پرتال ایجاد شده مطالعات شهری صورت گرفته در تمامی شهرها قابل دسترسی است و مدیران شهری، اساتید و دانشجویان میتوانند از این پرتال استفاده کنند.
سرپرست مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران با اشاره به چرایی تدوین این پرتال گفت: با طراحی این پرتال از بروکراسی و موازی کاری جلوگیری میشود و در هزینههای پژوهشی صرفهجویی به عمل میآید.
وی تصریح کرد: ۲ هزار و ۷۰۰ سند پژوهشی و ۶ هزار رکورد پژوهشی در مرکز مطالعات شهرداری تهران وجود دارد.
منان با بیان اینکه متأسفانه برخی از پژوهشها در دوره گذشته پیش نرفته است گفت: بر همین اساس معاونت کاربست ایجاد شده است تا تمامی پژوهشها در این بستر پیش روند و به نتیجه برسند.
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