به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (۲۶ تیرماه) در جلسه علنی مجلس در تذکر شفاهی به وضعیت دامداران و شرایط تأمین نهاده‌های دامی اشاره و اظهار داشت: کوتاژ صوری که در وزارت کشاورزی اتفاق افتاد و اخیراً نیز مرغداران و گاوداران تجمعی در این باره داشته‌اند، نشان دهنده آن است که وضع مناسبی وجود ندارد.

وی با اشاره به وعده‌های حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: ما گفتیم ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود اما در مقابل آن نهاده‌های دامی به وفور در اختیار تولید کنندگان قرار خواهد گرفت اما علاوه بر اینکه ارز حمایتی حذف شده، تحویل و تأمین نهاده‌های دامی کماکان با مشکلات بسیاری روبرو است.