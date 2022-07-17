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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۲

نقدعلی در تذکر شفاهی:

تحویل و تأمین نهاده‌های دامی با مشکلات زیادی روبروست

تحویل و تأمین نهاده‌های دامی با مشکلات زیادی روبروست

نماینده مردم خمینی در مجلس شورای اسلامی گفت: قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی به وفور در اختیار تولید کننده قرار بگیرد اما هنوز با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (۲۶ تیرماه) در جلسه علنی مجلس در تذکر شفاهی به وضعیت دامداران و شرایط تأمین نهاده‌های دامی اشاره و اظهار داشت: کوتاژ صوری که در وزارت کشاورزی اتفاق افتاد و اخیراً نیز مرغداران و گاوداران تجمعی در این باره داشته‌اند، نشان دهنده آن است که وضع مناسبی وجود ندارد.

وی با اشاره به وعده‌های حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: ما گفتیم ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود اما در مقابل آن نهاده‌های دامی به وفور در اختیار تولید کنندگان قرار خواهد گرفت اما علاوه بر اینکه ارز حمایتی حذف شده، تحویل و تأمین نهاده‌های دامی کماکان با مشکلات بسیاری روبرو است.

کد مطلب 5540206

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