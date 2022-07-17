وظیفه مهم شورای نگهبان جلوگیری از نفوذ نامحرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، شورای نگهبان به مناسبت ۲۶ تیر سالروز تأسیس این شورای بیانیهای صادر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تجربهای جدید را فراروی جهانیان قرار داد تا نشان دهد جز الگوهای مادی شرق و غرب که نظامهای استکباری به جوامع بشری تحمیل میکنند، راهی دیگر نیز وجود دارد که همانا پیروی از ارزشهای الهی برای نیل بشریت به سعادت است.
اکنون که بیش از چهار دهه از عمر شجره طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میگذرد، نه تنها ملتهای مسلمان، بلکه مستضعفان و مظلومان جهان به خوبی دریافتهاند که اندیشههای مادیگرایانه قدرتهای استکباری سرانجامی جز زوال ندارد و از سویی این نظام مقدس که حاصل حاکمیت دین الهی بر تمامی شئون جامعه است، مردم ایران را به قلههای افتخار و موفقیت رهنمون کرده است.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با تجربه نهضت مشروطیت و اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، اندیشمندان مجلس خبرگان قانون اساسی به ویژه شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی، نهاد «شورای نگهبان» را پیشبینی نمودند تا ضمن صیانت از «شرع مبین اسلام»، پاسدار «قانون اساسی» باشد و «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام اسلامی را از دستبرد کانونهای قدرت و ثروت و ایادی استکبار جهانی حفظ نماید.
شوراینگهبان به عنوان تضمین کننده اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اگر چه از منظر حراست از قانون اساسی دارای نمونههایی در سایر نظامهای حقوقی جهان است، اما به لحاظ حراست از تعالیم و احکام الهی در ترسیم حرکت کشور، نهادی بی نظیر است که آرزوی دیرینه مبارزان راه اسلام ناب محمدی (ص) را تحقق بخشیده است. این نهاد کارآمد به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، به عنوان عماد دین و ملت، راه هرگونه نفوذ را برای نامحرمان و تفکرات انحرافی و ضد اسلامی به جمهوری اسلامی ایران، سد کرده است.
اعضای شورای نگهبان ضمن گرامیداشت عیدالله اکبر عید سعید غدیر خم و همچنین گرامیداشت مجاهدتها و تلاشهای حضرت امام (ره)، بار دیگر با مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران میثاقی دوباره میبندند تا نقش خطیر خویش را در دفاع از موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به احسن وجه ایفا کنند.
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