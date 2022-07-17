اخطار پلمب به ۱۰ مجتمع تجاری معروف بدون پایان کار بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس بهمن زاده بیان داشت: در راستای تأمین امنیت شهروندان و پیشگیری از ایجاد خسارات جانی و مالی اخطاریه برای مجتمع‌های تجاری بدون پایان کار محدوده منطقه سه ارسال شده است.

بهمن زاده افزود: ضمن تذکر جدی به مالکین مجتمع‌های مربوطه و نصب بنر در محل طبق دستور دادستانی، مقرر شد ظرف مدت یک هفته همراه با انجام اقدامات ایمنی جهت جلوگیری از وقوع هرگونه حوادث مالی و جانی نسبت به گرفتن گواهی پایان کار اقدام کنند.

به گفته وی در صورت عدم اقدام در این خصوص، مجتمع تا انجام اقدام مؤثر پلمب خواهد شد.

بهمن زاده ادامه داد: این مجتمع‌ها شامل مجتمع تجاری سیتی سنتر، ستاره شهر، پوراف، گاراژ شریف، زیتون دو، بازار بزرگ هرمزگان، مجتمع و پارکینک طبقاتی پاسارگاد، مجتمع تجاری نیلی و بنکداران است.