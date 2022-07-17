به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از ساعت ۱۷ شنبه اول مردادماه ۱۴۰۱ مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی اصغر دادبه ادیبِ فلسفه دان و چهره ماندگار ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی را در تالار شهید مطهری برگزار می‌کند.

در این مراسم حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مهدی محقق رئیس هیأت مدیره انجمن، فتح الله مجتبایی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، نصرالله پورجوادی فیلسوف و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، سیروس شمیسا چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی، محمود رضا اسفندیار دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری و علی مرادخانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به ایراد سخن خواهند پرداخت.

اصغر دادبه متولد ۱۸ اسفند ۱۳۲۵ در یزد است. او در کنار نگارش مقالات متعدد و تألیف آثار گوناگون در حوزه‌های فلسفه اسلامی، عرفان و ادبیات فارسی در سمت‌های مختلفی چون استاد فلسفه اسلامی و ادبیات عرفانی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر گروه ادبیات دائره المعارف بزرگ اسلامی و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال خدمات خود را به جامعه علمی ایران عرضه کرده است.

این چهره ماندگار ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی و عضو هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی است.

عموم علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی واقع در خیابان ولیعصر(عج) پائین‌تر از میدان منیریه، خیابان سرلشگر بشیری پلاک ۷۱ مراجعه کنند.