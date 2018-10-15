به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه«مفاخر ماندگار» با تجلیل از سه چهره ماندگار از مشاهیر معاصر ایران، «غلامحسین ابراهیمی دینانی» چهره ماندگار فلسفه، «شکوه نوابی نژاد» مادر مشاوره ایران، «نصراله افجه ای»، استاد خوشنویسی جمعه ۲۷ مهر ساعت ۱۷ باحضور اهالی فرهنگ و هنردر فرهنگ سرای ارسباران برگزارمی شود.

این برنامه با مشارکت ماهنامه چهره های ماندگار و با سخنرانی استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی، اجرای کیوان ساکت، پخش فیلم «فلسفه با طعم شکلات» با موضوع زندگی و آثار استاد دینانی در فرانسه، رونمایی «سردیس استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی» و تقدیر از سه چهر ه ماندگار اندیشه و هنر برگزار می شود.

غلامحسین ابراهیمی دینانی سال ۱۳۱۳ در روستای دینان از توابع خمینی شهر اصفهان بدنیا آمد. وی پس از گذراندن مقدمات فلسفه، سال ۱۳۳۳ وارد حوزه علمیه قم شد ، نزد مراجع بزرگ همچون علامه طباطبائی به فرآگیری فلسفه پرداخت و موفق به اخذ دکتری تخصصی فلسفه شد. از وی به عنوان چهره برتر فلسفه در اولین چهره ماندگار سال ۱۳۸۰ تقدیر شد.

مرحوم مجاهدی، سلطانی طباطبایی، فکور یزدی، آیت الله بروجردی، آیت الله سیدمحمد محقق داماد، علامه طباطبایی از اساتید این چهره ماندگار در دروس فقه و فلسفه هستند.

مدیریت گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، عضو ثابت انجمن حکمت و فلسفه ایران، تدریس در دانشگاه عضوهیئت داوران نشریه فلسفه متعالی، عضوشورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، برنده جایزه کتاب سال برای کتاب های دفتر عقل و آیت عشق ، کتاب درخشش ابن‌رشد در حکمت مشاء، کتاب فلسفه و ساحت سخن، تالیف بیش از ۲۰ عنوان کتاب در حوزه فلسفه نظیر؛ وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام دفتر عقل و آیت عشق، قواعد کلی فلسفی در شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، منطق و معرفت در نظر غزالی، اسماء و صفات حق و کتاب معاد از تالیفات و فعالیت های غلامحسین دینانی به شمار می رود.

شکوه نوابی نژاد چهره ماندگارسال ۱۳۸۷ محقق، مدرس، مولف و مترجم و از بنیانگذاران رشته مشاوره در دانشگاه های کشور است که از وی به عنوان «مادر مشاوره ایران» یاد می شود. وی تحصیلات خود را در دو رشته زبان انگلیسی و حقوق به اتمام می رساند وبرای ادامه تحصیل به دانشگاه آمریکایی بیروت می‌رود.

«بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران» به سفارش شورای فرهنگی اجتماعی زنان وابسته به شورای ملی انقلاب فرهنگی از جمله تحقیقات ملی وی است. دو دوره ریاست شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان، عضویت هیئت امنای دانشگاه خوارزمی ، استاد برگزیده کشور درسال ۱۳۸۰، برگزیده هفتمین همایش چهره های ماندگار مشاوره ایران سال ۱۳۸۷، قائم مقام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، برگزیده اولین اثر جایزه یونسکو در سال جهانی کتاب، تالیف و ترجمه بیش از ۴۰ عنوان کتاب با موضوع مشاوره ازدواج، خانواده درمانی، روانشناسی زن، دایره المعارف، سردبیری دو مجله علمی پژوهشی "پژوهش در خانواده" و "تحقیقات زنان" ، نگارش ۱۷۰ مقاله علمی چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی و مجموعه مقالات کنفرانس­ های ملی و بین­ المللی برخی از فعالیت های شکوه نوابی نژاد به شمار می رود.

نصرالله افجه‌ای متولد سال۱۳۱۲شهر تهران، استادخوشنویس، دارای نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزیده هفتمین همایش چهره‌های ماندگار آبان سال ۱۳۸۷ دررشته خوشنویسی است. وی پس از اخذ دیپلم هنری با تمرکز بر هنر خطاطی با تکنیک‌ و ترکیب مواد مختلف به خلق آثار متنوع خوشنویسی پرداخته است .

تاکنون نمایشگاه هایی با آثار این هنرمند در کشورهای ایران، لندن، بولونیای ایتالیا، لس‌آنجلس، سوییس، فرانسه، ‌بنگلادش، آلمان، پکن، کویت، ابوظبی و دبی به نمایش درآمده است.