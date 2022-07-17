زمینه برای پیشرفت جدی والیبال ایران در جهان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی ظهر یکشنبه در نشستی با مسئولان باشگاه ورزشی شهداب و استاندار یزد با اشاره به نگاه مساعد و همراه مقام معظم رهبری نسبت به ورزش والیبال، اظهار داشت: نظر به دغدغه مندی درست و ارزشمند حضرت آقا و با توجه به حضور تیم ملی این فدراسیون در جمع هشت تیم برتر دنیا، زمینه برای رشد و توسعه بیش از پیش این ورزش فراهم است.

وی عنوان کرد: البته طی سالیان گذشته تک تک بازیکنان و کادر فنی این تیم توانسته اند به عنوان تنها رشته گروهی ملی در سطح جهانی موفق عمل کنند و در رقابت با ابرقدرت‌ها، به پیروزی‌های متعدی دست یابند که مایه افتخار است.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: تیم والیبال ایران توانسته نسل جدیدی از والیبالیست‌ها را به دنیا و عرصه‌های بین المللی معرفی کند و این غرور آفرینی و پاسداشت هویت ملی توانسته به گروه‌های مختلف سنی و اقشار جامعه رسوخ کرده به نحوی که مردم، تیم ملی را از آن خود دانسته و در رقابت‌ها خود را در میدان نبرد به مصاف تیم‌های بین المللی ببینند.

داورزنی با اشاره به اینکه توسعه والیبال در یزد به عنوان یک ورزش قهرمانی و خانوادگی مرهون تلاش باشگاه شهداب است، بیان داشت: شهداب توانسته با حضور فعال و موفق خود در لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی، موتور محرکی برای جوانان استان قلمداد شود و رفته رفته میزان علاقه مندی به ورزش والیبال را در استان افزایش دهد.

وی با بیان اینکه شهداب یزد همچنین با پرورش و رشد بازیکنان خود توانسته به تیم ملی ایران هم کمک کند، اضافه کرد: مردم یزد باید بیش از پیش همراه این تیم باشند و باشگاه را از آن خود بدانند و دنبال کننده رقابت‌های آن در عرصه‌های مختلف باشند.

رئیس فدراسیون والیبال عنوان کرد: این تعامل مردمی در کنار تلاش شهدابی ها بی شک می‌تواند در آینده منجر به معرفی والیبالیست‌های بیشتری از یزد به تیم ملی والیبال ایران شود.

والیبال شهداب از امیدهای قهرمانی لیگ برتر والیبال ساحلی ایران

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب نیز در این نشست در این نشست ضمن قدردانی از توجه مسئولان استان و کشور به فعالیت‌های حرفه‌ای این باشگاه، با اشاره به میزبانی شهداب یزد از مسابقات هفته پایانی دور مقدماتی و مرحله نهایی دومین دوره از لیگ برتر والیبال ساحلی ایران، بیان داشت: در حال حاضر هفته پایانی دور مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی ایران در مجموعه ساحلی و تازه تأسیس این باشگاه که از جمله تخصصی‌ترین و حرفه‌ای ترین مجموعه‌های ساحلی کشور است، میزبان ورزشکاران، مسئولان و مردم ورزش دوست استان یزد از جمله بانوان استان خواهد بود.

امیر شرافت اظهار داشت: تیم والیبال ساحلی شهداب یزد در این دوره از مسابقات توانسته به مرحله نیمه نهایی صعود کند و از امیدهای قهرمانی لیگ برتر والیبال ساحلی ایران در این دوره عنوان شود.

وی با بیان اینکه شهداب توانست در چهارمین سال حضور خود در لیگ برتر، عنوان قهرمانی والیبال ایران را که از جمله حرفه‌ای ترین لیگ‌های والیبال در جهان است کسب کند، افزود: در ۳۵ سال فعالیت لیگ برتر والیبال ایران تنها چهار تیم شهرستانی قهرمان شده اند که یکی از آنان شهداب یزد است.

شرافت ادامه داد: این باشگاه همچنین تنها باشگاه کاملاً خصوصی است که موفق به کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر والیبال ایران شده و طی سه سال گذشته در تمامی نظرسنجی‌های استانی نیز به عنوان پرطرفدارترین تیم ورزشی استان یزد شناخته می‌شود.

وی عنوان کرد: حمایت از سایر رده‌های ورزشی اعم از بدمینتون، هندبال و کوهنوردی توأم با مدیریت نه تیم ورزشی در رده‌های نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و بانوان از جمله افتخارات این باشگاه فرهنگی ورزشی است.

مدیرعامل باشگاه شهداب بیان کرد: همچنین این باشگاه موفق شده تا در دو سال گذشته بالغ بر ۲۰ بازیکن در رده‌های سنی مختلف تحویل تیم‌های ملی ایران دهد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود.

وی افزود: ما در شهداب توانستیم بعد از ۳۰ سال یک ورزشکار یزدی را پرورش و تحویل تیم ملی جوانان ایران دهیم به نحوی که سینا نیک پور توانست در مسابقات قهرمانی جهان، عنوان بهترین اسپکر را با لباس پرافتخار تیم ملی والیبال ایران کسب کند.