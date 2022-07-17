به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون، قریب به ۱۰ ماه گذشته است و این دولت بر مبنای شعار خود «دولت مردمی، ایران قوی» گام برداشت.
وزارت راه و شهرسازی در این راستا از ابتدای آغاز به کار خود تا دوازدهم تیرماه سال جاری، فعالیتهای بسیاری از جمله اجرا و پیگیری طرح نهضت ملی مسکن، توسعه ترانزیت، ریلگذاری، مذاکره با کشورهای همسایه بهمنظور ارتقای صنعت حملونقل و… را در دستور کار خود قرار داد.
در این میان اما با توجه به ضرورت وجود شبکههای گستردهای از راههای اصلی، فرعی، بزرگراهها و شاهراهها و… با رویکرد اتصال تمام نقاط کشور، راهسازی، توسعه و ایمنسازی راهها به عنوان یکی از اولویتهای این ارگان قرار گرفت و طی بازه زمانی مذکور ساخت و تکمیل ۱۶۷ کیلومتر از آزادراههای کشور در کارنامه وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم به ثبت رسید.
امضای تفاهمنامه قرارداد مشارکت آزادراه شرق تهران به طول یکصد کیلومتر، امضای تفاهمنامه قرارداد مشارکت آزادراه لامرد پارسیان در استان فارس به طول ۶۵ کیلومتر، تصویبنامه تأمین مالی و احداث قطعات ۷ و ۸ آزادراه اصفهان شیراز و تصویبنامه تأمین مالی و احداث کنارگذر ماهشهر در استان خوزستان به طول ۲۸ کیلومتر انجام شد.
ساخت و تکمیل ۷۱۵ کیلومتر بزرگراه، راه اصلی و بهسازی
ساخت و تکمیل ۷۱۵ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و بهسازی مسیرها از دیگر اقداماتی بود که توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور انجام شد.
امضای توافقنامه و آغاز عملیات اجرایی پل مرزی آستاراچای به طول ۱۰۰ متر یکی از مواردی بود که وزیر راه و شهرسازی، پنجم بهمنماه سال ۱۴۰۰ با حضور در جمهوری آذربایجان به سرانجام رساند.
احداث این پل با توجه به مشترکات فرهنگی، اجتماعی و دینی دو کشور همسایه موجب توسعه اقتصادی، گردشگری، صنعتی و حملونقل دو کشور میشود.
خیرالله خادم، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در راستای مزایای ساخت این پل گفته است: پل مرزی آستاراچای موجب توسعه ترانزیت میان دو کشور میشود که در موازات پل ریلی موجود توسعه همهجانبه منطقه را به همراه دارد. همچنین پل آستاراچای به طول حدود ۱۰۰ متر در موازات آزادراه باکو تا مرز آستارای ایران ساخته میشود و اتصال آستارای ایران به باکو را برقرار میکند.
مشارکت خیرین راه و ترابری در ساخت محور یزد - طبس
در سفرهای استانی رئیس جمهور و در ایام الله دهه فجر نیز مراسم افتتاح پروژههای راه و بزرگراه به طول ۱۵۱ کیلومتر انجام شد؛ در این بازه زمانی و در سفرهای ریاستجمهوری به استان خوزستان و سمنان نیز مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژههای راه و بزرگراه به طول ۳۸.۲ کیلومتر برگزار شد.
توافقنامه مشارکت خیرین راه و ترابری در تأمین هزینههای اجرای بخشی از باند دوم محور یزد- طبس در استان یزد بهعنوان یکی از طولانیترین محورهای کویری و مسیر سفر زوار به مشهدالرضا به طول ۳۰ کیلومتر یکی دیگر از اقدامات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور بود که اسفندماه ۱۴۰۰ به امضای طرفین رسید.
در این راستا، خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور اجرای بخشی از باند دوم محور یزد - طبس در محدوده شهرستان اردکان - بخش خرانق به طول ۳۰ کیلومتر به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد ریال از سوی خیرین را موضوع این توافقنامه خواند که بر اساس نقشههای اجرایی مصوب و مطابق دستورالعملها و آئیننامههای وزارت راه و شهرسازی اجرا میشود و طبق مفاد این توافقنامه قیر موردنیاز نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود.
دیگر اقدامات این شرکت طی بازه زمانی مذکور، میتوان به افتتاح ۱۰ کیلومتر از محور سمنان فیروزکوه اشاره کرد؛ در این راستا رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، شامگاه چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۴۰۰، قطعه اول محور سمنان به فیروزکوه را افتتاح و آغاز عملیات اجرایی قطعه دوم را کلنگزنی کرد.
همچنین آغاز عملیات اجرایی ۲۷ کیلومتر از محور سمنان فیروزکوه و افتتاح ۳۴ کیلومتر از محور زنجان بیجار با حضور وزیر راه و شهرسازی، همچنین افتتاح ۱۲ کیلومتر از محور سلطانیه کبودرآهنگ، افتتاح ۹۵ کیلومتر پروژههای راه و بزرگراه با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر راه و شهرسازی به مناسبت دهه فجر و آغاز عملیات اجرایی ۱۱.۲ کیلومتر از محور دیلم هندیجان با حضور استاندار بوشهر از دیگر اقداماتی بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تا دوازدهم تیرماه سال جاری در کارنامه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور به ثبت رسیده است.
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