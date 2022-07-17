خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: معصومه فراهانی، پژوهشگر یادداشتی در خصوص کتاب «آسنا و راز کنیسه» با عنوان «نوجوانان در جستجوی راز کنیسه» نوشته که برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.
مشروح متن این یادداشت را در ادامه میخوانیم:
«احتمالاً این روزها اسم این کتاب زیاد به گوشتان خورده است، کتابی که یک سال بیشتر از تاریخ چاپش نمیگذرد اما مورد اقبال مخاطبان قرار گرفتهاست. «آسنا و راز کنیسه» رمان نوجوانی تاریخی است که به دوره تاریخی پایان عمر پیامبر اکرم (ص) میپردازد.
«آسنا» دختر نوجوانی است که بعد از مرگ پدر و مادرش همراه با پدربزرگش «صدقیا» که از علمای بزرگ یهود است، در قلعه یهودیان خیبر زندگی میکند. یک شب پدربزرگ به او نامهای مهم که در آن رازی نگاشته شدهاست میسپارد و او را راهی سفری مهم به سمت مدینه میکند. آسنا باید در مدینه مردی به نام علی (ع) را ملاقات کند و نامه رازآمیز را به او برساند. از ابتدای این سفر خطرهای زیادی آسنا را تهدید میکند و باید از هر یک از آنها جان سالم به در ببرد تا خبر به درستی به مقصد برسد. او در طول مسیر هم از دست کسانی که قصد جانش را کردهاند و میخواهند مانع رسیدن خبر شوند، میگریزد و هم ماجراهای بسیاری از ماجرای غدیر و سخنان پیامبر (ص) درباره امام علی (ع) میشنود.
ماجرای کتاب از زبان شخصیتهای مختلف و در زمانهای مختلف روایت میشود. تعدد راویان و سرعت عوض شدن آنها، مخصوصاً در ۵۰ صفحه ابتدایی کتاب ممکن است باعث سخت شدن درک روایت ماجرا برای مخاطب نوجوان باشد، اما با جلو رفتن قصه این مشکل حل میشود و داستان با سرعت و بسیار روان پیش میرود. تعدد راویان که در ابتدا ضعف داستان به شمار میرود به مرور باعث میشود با تسلط بیشتری داستان را بخوانیم و نکات تازهتری کشف کنیم.
شخصیت امام علی (ع) در طول داستان و از زبان شخصیتهای مختلف توصیف میشود که باعث شناخت بیشتر نوجوانان از ایشان میشود؛ همچنین این توصیفات، روایتگر بخشهای مهمی از تاریخ اسلام نیز هست.
در این کتاب علاوه بر معرفی امام علی (ع) با شخصیتهای مهم دیگری مانند حضرت زهرا و سلمان فارسی نیز آشنا میشویم.
روایت کردن تاریخ برای نوجوانان کار دشواری است، خشک و بیروح بودن کتابهای درسی تاریخ باعث شدهاست نوجوانان در مقابل کتابهای تاریخی مقاومت داشته باشند اما تلفیق سفر پرماجرای آسنا و تاریخ، باعث شده است این کتاب تاریخی برای نوجوانان جذابیت پیدا کند.
قلم سمیه خاکبازان در نگارش بسیار روان است و از قدرت خوبی برای توصیف رویدادها برخوردار است. علاوه بر آن شخصیتپردازی خوب برای شخصیت «آسنا» باعث میشود نوجوانان بتوانند همزادپنداری خوبی با این شخصیت داشته باشند و هیجان زیادی را در طول خواندن این داستان تجربه کنند، گویی خود را نیز در موقعیتی شبیه آسنا میبیند و میخواهد خبر را به درستی به مقصد برساند.
از دیگر نقاط قوت این کتاب، انتخاب نام جذاب و طراحی جلد بسیار قوی است، بهطوری که مخاطب با دیدن طرح جلد و عنوان کتاب، به خواندن آن ترغیب میشود. انتشارات مهرستان این کتاب را با کیفیت بسیار بالایی چاپ کردهاست.
تعداد صفحات کتاب ۱۵۷ صفحه است و این یعنی خواندن آن وقت زیادی از نوجوان نمیگیرد و میتواند با صرف چند ساعت وقت آن را بخواند.
«آسنا و راز کنیسه» برای مخاطبان نوجوان بالای ۱۵ سال علاقهمند به موضوعات تاریخی و مذهبی کتاب خواندنی و جذابی به شمار میآید. در روزهایی که بازار کتاب نوجوان از کتابهای ترجمه شده اشباع است؛ نوشتن یک رمان تاریخی با موضوع عید غدیر که در ادبیات داستانی نوجوان به آن بسیار کم پرداخته شدهاست، شایان تقدیر است و باید این موفقیت را به نویسنده کتاب تبریک گفت.»
«آسنا و راز کنیسه» نوشته سمانه خاکباز است که توسط انتشارات مهرستان در ۱۵۶ صفحه با قیمت ۴۲ هزار تومان منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
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