ورود پدیده گرد و غبار به آسمان لرستان از امشب

بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی تا روز چهارشنبه با توجه به تداوم هوای گرم در منطقه، صرفه جویی در مصرف آب و برق، به ویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از ترددهای غیر ضروری در ساعات ظهر برای جلوگیری از گرمازدگی، خودداری از روش کردن آتش در مراتع و جنگل‌ها و… مورد تاکید است.

وی افزود: از امروز تا روز سه شنبه برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار، همراه با آسمانی صاف و آفتابی، در بعضی از ساعات افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: همچنین با شکل گیری چشمه‌های گرد و خاک بر روی بیابان‌های کشور عراق و خیزش آن به سمت استان، انتظار داریم که از امشب تا روز سه شنبه با شدت و ضعف شاهد غبار آلود شدن آسمان و کاهش میدان دید افقی باشیم.