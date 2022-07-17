جزئیات واژگونی تانکر حامل سوخت در آزادراه تهران- ساوه تشریح شد

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۰۹:۲۵ صبح یکشنبه ۲۶ تیرماه یک دستگاه تانکر حمل گازوئیل با پایه تابلو دروازه ای در آزادراه تهران -ساوه محدوده شهر پرند برخورد کرد.

وی افزود: در اثر این حادثه یک نفر مصدوم شد.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران اضافه کرد: به دلیل برخورد تریلر با پایه تابلو و احتمال سقوط تابلو در هردو لاین و همچنین ریختن گازوئیل که توسط تانکر حمل می‌شد، در حاشیه راه منجر به اعمال محدودیت تردد در منطقه اثر شده است.

وی افزود: همکاران من در تلاش هستند، تا هرچه سریع‌تر مسیر پاکسازی و ایمن سازی و بازگشایی شود.