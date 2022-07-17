تحرکات نظامی در ورودی های شهر طرابلس لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع مطلع از استقرار یگانهای مسلح در ورودیهای شهر طرابلس لیبی درپی برکناری رئیس شرکت نفت ملی این کشور خبر دادند.
شبکههای اجتماعی تصاویری را منتشر کردند که نشان می دهد یگانهای مسلحی با حرکت از شهر «الزاویه» به سمت طرابلس، پایتخت لیبی در ورودی منطقه «جسر ال ۲۷» در غرب طرابلس مستقر شدند.
طبق این گزارش، این نیروها در اعتراض به برکناری مصطفی صنع الله، رئیس شرکت ملی نفت لیبی توسط عبد الحمید الدبیبه، نخستوزیر دولت وحدت ملی لیبی در مقابل ورودی مذکور مستقر شدهاند.
بر اساس این گزارش، یگانهای دیگری از حامیان الدبیبه نیز در ورودی منطقه «الغیران» در غرب طرابلس مستقر شدهاند.
همچنین تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی حاکی از تحرکات نظامی در شهر «تاجوراء» در شرق طرابلس و همچنین در مقابل مقر شرکت نفت در مرکز طرابلس است.
هفته گذشته دولت عبدالحمید الدبیبه مستقر در طرابلس، برکناری صنع الله از ریاست شرکت ملی نفت لیبی و انتصاب فرهت بنگدارا، رئیس سابق بانک مرکزی لیبی را به این سمت اعلام کرد. الدبیبه همچنین از تعیین یک کمیسیون چهار نفره برای نظارت بر این واگذاری خبر داد.
صنع الله از ترک سمت خودداری کرده و در یک سخنرانی تلویزیونی استدلال کرد که دولت الدبیبه فاقد مشروعیت است.
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