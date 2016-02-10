  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵

شورای هماهنگی تبلیغات اعلام کرد:

مسیر و سخنرانان راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۵۱ نقطه استان بوشهر

مسیر و سخنرانان راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۵۱ نقطه استان بوشهر

بوشهر - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان بوشهر، مسیر و سخنرانان راهپیمایی ۲۲ بهمن در نقاط مختلف استان بوشهر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با صدور اطلاعیه‌ای ضمن بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند و افتخارآفرین انقلاب اسلامی، از ملت استوار و آگاه و انقلابی ایران اسلامی دعوت کرد تا در مراسم راهپیمایی یوم‌الله بیست و دوم بهمن با حضور آگاهانه، وحدت‌بخش، دشمن‌شکن و عزت‌آفرین خود بار دیگر  وحدت و اتحاد ملی، انسجام اسلامی و همبستگی و همدلی و همزبانی ملت و دولت، عشق به ارزش‌های والای الهی انقلاب اسلامی را ترسیم کرده و حمایت از خواسته‌ها و حقوق پایمال شده و به حق ملت‌‌های مسلمان را در اقصی نقاط عالم فریاد زده و ضمن تجدید بیعت با شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا و مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، دشمنان وحدت و اتحاد ملی را در  طراحی و پیاده سازی توطئه شوم اختلاف و تفرقه میان مردم و مسئولان، ناکام  و مایوس کنند.

ستاد دهه فجر استان بوشهر مسیر راهپیمایی‌ها در استان بوشهر را به شرح زیر اعلام کرد:

ردیف

مرکز استان/ شهرستان/بخش

ساعت

مکان تجمع

نام سخنران

سمت

شهرستان بوشهر

۱

بوشهر

۹ صبح

از روبروی بسیج مرکزی تا میدان شهید رئیسعلی دلواری

آیت الله محمدی گلپایگانی

رئیس دفتر مقام معظم رهبری

۲

چغادک

۹ صبح

از مقبره شهید عاشوری تا میدان بقیه الله (عج)

حجت الاسلام موسوی

امام جمعه شهر چغادک

۳

عالیشهر

۹ صبح

از میدان امام تا میدان شهدا گمنام

حجت الاسلام هاشمی

امام جمعه شهر عالیشهر

۴

جزیره خارگ

۹ صبح

از یادمان شهدای گمنام تا فرودگاه

زارعی

بخشدار جزیره خارگ

۵

جزیره شیف

۹ صبح

از مزار شهدای گمنام تا مسجد امام صادق (ع)

حجت الاسلام اسماعیلی

امام جماعت مسجد

شهرستان دشتستان

۶

برازجان

۳۰/۹ صبح

از میدان ۱۷ شهریور تا میدان شهید چمران

زارع

فرماندار دشتستان

۷

دالکی

۹ صبح

از آموزشگاه دکتر شریعتی تا میدان قرآن

حجت الاسلام طالبی

امام جمعه شهر دالکی

۸

آبپخش

۹ صبح

از میدان شهرداری تا سه راهی وحدت

مردانلو

بخشدار شهر آبپخش

۹

سعد آباد

۹ صبح

از میدان شهدا تا میدان انقلاب

علیرضا رزمجو

بخشدار سعدآباد

۱۰

وحدتیه

۹ صبح

مسجد امام صادق(ع) تا حسینیه اعظم

حجت الاسلام موسوی

امام جمعه شهر وحدتیه

۱۱

شبانکاره

۹ صبح

از میدان حافظ تا مصلی جمعه

سرهنگ مزارعی

رزمنده دفاع مقدس

۱۲

بوشکان

۹ صبح

از حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)تا پایگاه مقاومت

نوروزی

شهردار بوشکان

۱۳

کلمه

۹ صبح

از مسجد ولی عصر(عج) تا گلزار شهدا

موسوی

بخشدار بوشکان

۱۴

تنگ ارم

۹ صبح

از میدان شهدا تا مسجد جامع

صیادی

بخشدار تنگ ارم

۱۵

روستای رود فاریاب

۹ صبح

از مسجد امام جعفر صادق(ع) تا گلزار شهدا

    

۱۶

روستای طله

۸:۳۰ صبح

از مسجد جامع تا گلزار شهدا

افرنده

فرمانده پایگاه مقاومت ۱۵ خرداد

۱۷

روستای فاریاب

۸ صبح

از حسینیه صادق آل محمد (ع) تا بسیج حوزه هجرت

    

شهرستان عسلویه

۱۸

عسلویه

۹ صبح

از فلکه لنج تا خیابان ساحلی پارک مروارید

نادری

فرماندار شهرستان عسلویه

۱۹

نخل تقی

۸ صبح

از میدان ابن سینا تا پارک ساحلی

حرمی

  

۲۰

چاه مبارک

۸ صبح

از مدرسه حکمت تا مدرسه جلال آل احمد

  

بخشدار

۲۱

بیدخون

۸ صبح

از حسینیه یادگار امام تا مسجد آیت الله سعیدی

حجت الاسلام بدری

مسئول دفتر امام جمعه عسلویه

شهرستان دیر

۲۲

دیر

۹ صبح

از شهدای گمنام تا میدان غدیر

موسوی

مدیر کل سیاسی و انتظامی استانداری بوشهر

۲۳

بردخون

۸ صبح

از مسجد جامع تا مزار شهدای گمنام

حجت الاسلام رزمجو

مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر

۲۴

آبدان

۳۰/۸ صبح

از میدان انقلاب تا دبستان شهید مطهری

حجت الاسلام حمیدی نژاد

امام جمعه آبدان

۲۵

شهر بردستان

۸ صبح

از کتابخانه عمومی تا حوزه مقاوت ثارالله

حجت الاسلام بحرانی

امام جمعه موقت دیر

۲۶

شهر دوراهک

۸ صبح

از مسجد امام زمان (عج) تا حوزه مقاومت جندالله

حجت الاسلام بحرینی

روحانی طرح هجرت

۲۷

بردخون کهنه

۹ صبح

از مسجد امیرالمومنین تا شاهزاده محمد

پسر مرد

روحانی مستقر

۲۸

مغدان

۹ صبح

از بسیج تا گلزار شهدا

عبدالمجید قاسمی

  

۲۹

آبکش

۹ صبح

از مدرسه امام صادق(ع) تا مسجد سلمان فارسی

    

۳۰

روستای وحدت آباد

۹ صبح

از مدرسه شهید فلاحی تا حسینه ابوالفضل (ع)

حجت الاسلام واعظ

  

۳۱

روستای شهنیا

۹ صبح

از میدان امام تا دبستان ام البنین

حجت الاسلام عاشوری

امام جمعه موقت بردخون

شهرستان کنگان

۳۲

کنگان

۹ صبح

از درب آموزش و پرورش تا خیابان ساحلی

جمشیدی

فرماندار شهرستان کنگان

۳۳

شهر سیراف

۸ صبح

از پارک ناخدا تا مصلی جمعه

حجت الاسلام پولادی

رئیس عقیدتی و سیاسی منطقه چهار دریایی سپاه

۳۴

شهر بنک

۸ صبح

از مسجد ولی عصر(عج) تا حوزه مقاومت امام خمینی (ره)

حجت الاسلام حیدری

استاد حوزه علمیه کنگان

شهرستان دشتی

۳۵

خورموج

۹ صبح

از میدان امام تا میدان شهید مهدوی

زرین فر

معاون استانداری بوشهر

۳۶

کاکی

۹ صبح

از بسیج ولی عصر تا بازار

حجت الاسلام محمدی

امام جمعه شهر کاکی

۳۷

باغک جنوبی

۹ صبح

از پایگاه مقاومت خاتم انبیا تا مزار شهدا

  

امام جمعه بندر ریگ

۳۸

بادوله

۸:۳۰ صبح

از حوزه مقاومت بسیج تا گلزار شهدا

سرهنگ حقانی

کارشناس سیاسی سپاه

۳۹

شنبه

۹ صبح

از میدان شهدا تا گلزار شهدا

حجت الاسلام طاهری

مدیر حوزه علمیه خورموج

شهرستان گناوه

۴۰

گناوه

۹ صبح

از میدان امام خمینی (ره) تا جایگاه نماز جمعه

یوسفی

فرماندار گناوه

۴۱

بندر ریگ

۹ صبح

از میدان بسیج تا مصلی جمعه

حجت الاسلام هاشمی منش

امام جمعه بندر ریگ

۴۲

روستای محمد صالحی گناوه

۹:۳۰ صبح

از پایگاه مقاومت بسیج تا مدرسه کوثر

حجت الاسلام اسدی

امام جمعه موقت گناوه

شهرستان جم

۴۳

جم

۳۰/۸ صبح

از میدان امام حسین ع تا ورزشگاه شهدای جم

حجت الاسلام گنجی

امام جمعه شهر جم

۴۴

انارستان

۹ صبح

از پایگاه مقاومت امام صادق(ع) تا مسجد امیرالمومنین (ع)

    

۴۵

ریز

۹ صبح

از بخشداری تا جنت شهدا

    

۴۶

روستای تشان

۹ صبح

از مسجد امیرالمومنین تا پایگاه مقاومت امام حسن مجتبی (ع)

    

شهرستان تنگستان

۴۷

اهرم

۹ صبح

از میدان امام خمینی (ره) تا ورزشگاه شهدای اهرم

ترک زاده

فرماندار شهرستان تنگستان

۴۸

دلوار

۹ صبح

از دفتر امام جمعه تا مصلی

رستمی

بخشدار دلوار

۴۹

آباد

۹ صبح

از پایگاه ابوذر غفاری تا حسینیه المهدی (عج)

حجت الاسلام گلزاری

روحانی مستقر در شهر

شهرستان دیلم

۵۰

دیلم

۹ صبح

از میدان هفت تیر تا مصلی

حجت الاسلام حسینی

امام جمعه شهر دیلم

۵۱

امام حسن

۹ صبح

از بخشداری تا گلزار شهدا

    
کد مطلب 3047876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها