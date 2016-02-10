مسیر و سخنرانان راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۵۱ نقطه استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با صدور اطلاعیهای ضمن بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند و افتخارآفرین انقلاب اسلامی، از ملت استوار و آگاه و انقلابی ایران اسلامی دعوت کرد تا در مراسم راهپیمایی یومالله بیست و دوم بهمن با حضور آگاهانه، وحدتبخش، دشمنشکن و عزتآفرین خود بار دیگر وحدت و اتحاد ملی، انسجام اسلامی و همبستگی و همدلی و همزبانی ملت و دولت، عشق به ارزشهای والای الهی انقلاب اسلامی را ترسیم کرده و حمایت از خواستهها و حقوق پایمال شده و به حق ملتهای مسلمان را در اقصی نقاط عالم فریاد زده و ضمن تجدید بیعت با شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا و مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، دشمنان وحدت و اتحاد ملی را در طراحی و پیاده سازی توطئه شوم اختلاف و تفرقه میان مردم و مسئولان، ناکام و مایوس کنند.
ستاد دهه فجر استان بوشهر مسیر راهپیماییها در استان بوشهر را به شرح زیر اعلام کرد:
|
ردیف
|
مرکز استان/ شهرستان/بخش
|
ساعت
|
مکان تجمع
|
نام سخنران
|
سمت
|
شهرستان بوشهر
|
۱
|
بوشهر
|
۹ صبح
|
از روبروی بسیج مرکزی تا میدان شهید رئیسعلی دلواری
|
آیت الله محمدی گلپایگانی
|
رئیس دفتر مقام معظم رهبری
|
۲
|
چغادک
|
۹ صبح
|
از مقبره شهید عاشوری تا میدان بقیه الله (عج)
|
حجت الاسلام موسوی
|
امام جمعه شهر چغادک
|
۳
|
عالیشهر
|
۹ صبح
|
از میدان امام تا میدان شهدا گمنام
|
حجت الاسلام هاشمی
|
امام جمعه شهر عالیشهر
|
۴
|
جزیره خارگ
|
۹ صبح
|
از یادمان شهدای گمنام تا فرودگاه
|
زارعی
|
بخشدار جزیره خارگ
|
۵
|
جزیره شیف
|
۹ صبح
|
از مزار شهدای گمنام تا مسجد امام صادق (ع)
|
حجت الاسلام اسماعیلی
|
امام جماعت مسجد
|
شهرستان دشتستان
|
۶
|
برازجان
|
۳۰/۹ صبح
|
از میدان ۱۷ شهریور تا میدان شهید چمران
|
زارع
|
فرماندار دشتستان
|
۷
|
دالکی
|
۹ صبح
|
از آموزشگاه دکتر شریعتی تا میدان قرآن
|
حجت الاسلام طالبی
|
امام جمعه شهر دالکی
|
۸
|
آبپخش
|
۹ صبح
|
از میدان شهرداری تا سه راهی وحدت
|
مردانلو
|
بخشدار شهر آبپخش
|
۹
|
سعد آباد
|
۹ صبح
|
از میدان شهدا تا میدان انقلاب
|
علیرضا رزمجو
|
بخشدار سعدآباد
|
۱۰
|
وحدتیه
|
۹ صبح
|
مسجد امام صادق(ع) تا حسینیه اعظم
|
حجت الاسلام موسوی
|
امام جمعه شهر وحدتیه
|
۱۱
|
شبانکاره
|
۹ صبح
|
از میدان حافظ تا مصلی جمعه
|
سرهنگ مزارعی
|
رزمنده دفاع مقدس
|
۱۲
|
بوشکان
|
۹ صبح
|
از حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)تا پایگاه مقاومت
|
نوروزی
|
شهردار بوشکان
|
۱۳
|
کلمه
|
۹ صبح
|
از مسجد ولی عصر(عج) تا گلزار شهدا
|
موسوی
|
بخشدار بوشکان
|
۱۴
|
تنگ ارم
|
۹ صبح
|
از میدان شهدا تا مسجد جامع
|
صیادی
|
بخشدار تنگ ارم
|
۱۵
|
روستای رود فاریاب
|
۹ صبح
|
از مسجد امام جعفر صادق(ع) تا گلزار شهدا
|
۱۶
|
روستای طله
|
۸:۳۰ صبح
|
از مسجد جامع تا گلزار شهدا
|
افرنده
|
فرمانده پایگاه مقاومت ۱۵ خرداد
|
۱۷
|
روستای فاریاب
|
۸ صبح
|
از حسینیه صادق آل محمد (ع) تا بسیج حوزه هجرت
|
شهرستان عسلویه
|
۱۸
|
عسلویه
|
۹ صبح
|
از فلکه لنج تا خیابان ساحلی پارک مروارید
|
نادری
|
فرماندار شهرستان عسلویه
|
۱۹
|
نخل تقی
|
۸ صبح
|
از میدان ابن سینا تا پارک ساحلی
|
حرمی
|
۲۰
|
چاه مبارک
|
۸ صبح
|
از مدرسه حکمت تا مدرسه جلال آل احمد
|
بخشدار
|
۲۱
|
بیدخون
|
۸ صبح
|
از حسینیه یادگار امام تا مسجد آیت الله سعیدی
|
حجت الاسلام بدری
|
مسئول دفتر امام جمعه عسلویه
|
شهرستان دیر
|
۲۲
|
دیر
|
۹ صبح
|
از شهدای گمنام تا میدان غدیر
|
موسوی
|
مدیر کل سیاسی و انتظامی استانداری بوشهر
|
۲۳
|
بردخون
|
۸ صبح
|
از مسجد جامع تا مزار شهدای گمنام
|
حجت الاسلام رزمجو
|
مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر
|
۲۴
|
آبدان
|
۳۰/۸ صبح
|
از میدان انقلاب تا دبستان شهید مطهری
|
حجت الاسلام حمیدی نژاد
|
امام جمعه آبدان
|
۲۵
|
شهر بردستان
|
۸ صبح
|
از کتابخانه عمومی تا حوزه مقاوت ثارالله
|
حجت الاسلام بحرانی
|
امام جمعه موقت دیر
|
۲۶
|
شهر دوراهک
|
۸ صبح
|
از مسجد امام زمان (عج) تا حوزه مقاومت جندالله
|
حجت الاسلام بحرینی
|
روحانی طرح هجرت
|
۲۷
|
بردخون کهنه
|
۹ صبح
|
از مسجد امیرالمومنین تا شاهزاده محمد
|
پسر مرد
|
روحانی مستقر
|
۲۸
|
مغدان
|
۹ صبح
|
از بسیج تا گلزار شهدا
|
عبدالمجید قاسمی
|
۲۹
|
آبکش
|
۹ صبح
|
از مدرسه امام صادق(ع) تا مسجد سلمان فارسی
|
۳۰
|
روستای وحدت آباد
|
۹ صبح
|
از مدرسه شهید فلاحی تا حسینه ابوالفضل (ع)
|
حجت الاسلام واعظ
|
۳۱
|
روستای شهنیا
|
۹ صبح
|
از میدان امام تا دبستان ام البنین
|
حجت الاسلام عاشوری
|
امام جمعه موقت بردخون
|
شهرستان کنگان
|
۳۲
|
کنگان
|
۹ صبح
|
از درب آموزش و پرورش تا خیابان ساحلی
|
جمشیدی
|
فرماندار شهرستان کنگان
|
۳۳
|
شهر سیراف
|
۸ صبح
|
از پارک ناخدا تا مصلی جمعه
|
حجت الاسلام پولادی
|
رئیس عقیدتی و سیاسی منطقه چهار دریایی سپاه
|
۳۴
|
شهر بنک
|
۸ صبح
|
از مسجد ولی عصر(عج) تا حوزه مقاومت امام خمینی (ره)
|
حجت الاسلام حیدری
|
استاد حوزه علمیه کنگان
|
شهرستان دشتی
|
۳۵
|
خورموج
|
۹ صبح
|
از میدان امام تا میدان شهید مهدوی
|
زرین فر
|
معاون استانداری بوشهر
|
۳۶
|
کاکی
|
۹ صبح
|
از بسیج ولی عصر تا بازار
|
حجت الاسلام محمدی
|
امام جمعه شهر کاکی
|
۳۷
|
باغک جنوبی
|
۹ صبح
|
از پایگاه مقاومت خاتم انبیا تا مزار شهدا
|
امام جمعه بندر ریگ
|
۳۸
|
بادوله
|
۸:۳۰ صبح
|
از حوزه مقاومت بسیج تا گلزار شهدا
|
سرهنگ حقانی
|
کارشناس سیاسی سپاه
|
۳۹
|
شنبه
|
۹ صبح
|
از میدان شهدا تا گلزار شهدا
|
حجت الاسلام طاهری
|
مدیر حوزه علمیه خورموج
|
شهرستان گناوه
|
۴۰
|
گناوه
|
۹ صبح
|
از میدان امام خمینی (ره) تا جایگاه نماز جمعه
|
یوسفی
|
فرماندار گناوه
|
۴۱
|
بندر ریگ
|
۹ صبح
|
از میدان بسیج تا مصلی جمعه
|
حجت الاسلام هاشمی منش
|
امام جمعه بندر ریگ
|
۴۲
|
روستای محمد صالحی گناوه
|
۹:۳۰ صبح
|
از پایگاه مقاومت بسیج تا مدرسه کوثر
|
حجت الاسلام اسدی
|
امام جمعه موقت گناوه
|
شهرستان جم
|
۴۳
|
جم
|
۳۰/۸ صبح
|
از میدان امام حسین ع تا ورزشگاه شهدای جم
|
حجت الاسلام گنجی
|
امام جمعه شهر جم
|
۴۴
|
انارستان
|
۹ صبح
|
از پایگاه مقاومت امام صادق(ع) تا مسجد امیرالمومنین (ع)
|
۴۵
|
ریز
|
۹ صبح
|
از بخشداری تا جنت شهدا
|
۴۶
|
روستای تشان
|
۹ صبح
|
از مسجد امیرالمومنین تا پایگاه مقاومت امام حسن مجتبی (ع)
|
شهرستان تنگستان
|
۴۷
|
اهرم
|
۹ صبح
|
از میدان امام خمینی (ره) تا ورزشگاه شهدای اهرم
|
ترک زاده
|
فرماندار شهرستان تنگستان
|
۴۸
|
دلوار
|
۹ صبح
|
از دفتر امام جمعه تا مصلی
|
رستمی
|
بخشدار دلوار
|
۴۹
|
آباد
|
۹ صبح
|
از پایگاه ابوذر غفاری تا حسینیه المهدی (عج)
|
حجت الاسلام گلزاری
|
روحانی مستقر در شهر
|
شهرستان دیلم
|
۵۰
|
دیلم
|
۹ صبح
|
از میدان هفت تیر تا مصلی
|
حجت الاسلام حسینی
|
امام جمعه شهر دیلم
|
۵۱
|
امام حسن
|
۹ صبح
|
از بخشداری تا گلزار شهدا
نظر شما