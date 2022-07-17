محمد کعب عمیر به خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌ها و نشست‌های مستمر مالکیت قطعی شرکت نیشکر هفت‌تپه تعیین تکلیف شد.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس افزود: در نشست مشترک روز گذشته سران قوا به میزبانی رئیس جمهور، مالکیت قطعی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تعیین تکلیف شد.

وی گفت: واگذاری مالکیت قطعی شرکت نیشکر هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی یکی از مطالبات جدی کارگران و مردم بوده به این دلیل که این مجموعه تاکنون مدیریت خوبی داشته است.

به گزارش مهر، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شهرستان شوش در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ با حکم دادگاه شعبه ۲۱ حقوقی خلع ید بخش خصوصی صورت گرفت و مالکیت آن به دولت واگذار شد.

همچنین در مهرماه ۱۴۰۰ جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور نسبت به تعیین تکلیف شرکت کشت و صنعت هفت تپه اقدام شد و مدیریت این مجموعه عظیم به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار و قرار شد که پس از سه ماه مالکیت قطعی این شرکت تعیین تکلیف شود.