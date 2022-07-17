به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد علی آل هاشم امروز در آئین اختتامیه دومین کنگره بین المللی شعر ترکی غدیر، مدح و ثنای اهل بیت (ع) را افتخار و سعادتی خواند که نصیب هرکس نمی‌شود اظهار کرد: ادبیات و فرهنگ مسلمین در سایه سار قرآن و رهنمودهای پیامبر اکرم (ص) از آب زلال غدیر خم سیراب و جاودانه شد.

وی با بیان اینکه نام و یاد مولای متقیان علی (ع)، آثار ادبی را از آفت فراموشی مبرا می‌کند، ادامه داد: مدح مولا و غدیر زینت بخش دل‌ها و دفترهاست به طوری که کمتر شاعری می‌توان یافت که جرعه‌ای از خم غدیر ننوشیده و جان تشنه اش حلاوت حلال عشق علی (ع) را نچشیده باشد.

امام جمعه تبریز در ادامه سخنان خود بیان کرد: حتی دشمنان علی (ع) هم از معاویه و یزید گرفته تا عمروعاص نتوانستنه اند از شیرینی مدح او چشم بپوشند.

آل هاشم در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: در تاریخ شاعران حق جو از هر نژاد و زبان به برکت این چشمه جوشان شهادت داده و به زبان‌های ترکی، فارسی و عربی در مدح غدیر و علی (ع) شعرها سروده‌اند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه شعر شیعی ترکی در آسمان ادبیات اسلامی می‌درخشد، گفت: در تاریخ ادبیات ترکی آذربایجان، به وقایعی چون غدیر و عاشورا عنایت شده و در آثار ملامحمد فضولی تا عمادالدین نسیمی جلوه گر است.

آل هاشم ادامه داد: آثار حکیم ملأ محمد فضولی به سه زبان ترکی، فارسی و عربی مملو از آموزه‌های دینی و عشق به اهل بیت بوده و مضامین عرفانی و حکیمانه در شعر او فوران می‌کند.

وی حکیم فضولی را به عنوان یکی از بزرگترین شاعران ترکی آذربایجانی خواند و یادآور شد: به همین دلیل نیز سازمان یونسکو ۱۹۹۴ را سال ملأ محمد فضولی اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: عمادالدین نسیمی تبریزی دیگر شاعر متعهد شیعی اشعاری دل انگیز در مدح پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت سروده و به همین دلیل به حکم قاضی حلب کشته شده و پوست او را کندند.

حجت الاسلام آل هاشم در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در وقایع اسلام، غدیر جزو وقایعی است که پیوست ادبی دارد و این کنگره‌ها نیز فرصتی برای معرفی خلق آثار ماندگار در راه اهل بیت (ع) است.

وی با بیان اینکه شعر ترکی مرزهای کشورهای مختلف را درنوردیده است گفت: شعرای ترک زبان هم از قافله ابراز عشق و ارادت به علی (ع) عقب نمانده و از دربند روسیه تا شیروان و نارداران در آثار شاعرانی چون قمری دربندی، خورشید بانو، میر علی اکبر صابر مدح علی خودنمایی می‌کند.

آل‌هاشم بیان کرد: در دوران اخیر شعر ترکی اهل بیت (ع) به لطف بزرگانی چون ذهنی، ذهنی زاده، شهاب، نیر، مولانا یتیم، عابد و استاد شهریار دوزان طلایی خود را سپری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: زبان شعر بهترین وسیله برای رساندن پیام غدیر به جهانیان است و می‌تواند واقعه غدیر را به گفتمان عمومی تبدیل کند.