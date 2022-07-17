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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۳۱

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

شعر شیعی ترکی در ادبیات اسلامی می‌درخشد

شعر شیعی ترکی در ادبیات اسلامی می‌درخشد

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: به همت شعرای ترک زبان دوستدار اهل بیت (ع) شعر شیعی ترکی در آسمان ادبیات اسلامی می‌درخشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد علی آل هاشم امروز در آئین اختتامیه دومین کنگره بین المللی شعر ترکی غدیر، مدح و ثنای اهل بیت (ع) را افتخار و سعادتی خواند که نصیب هرکس نمی‌شود اظهار کرد: ادبیات و فرهنگ مسلمین در سایه سار قرآن و رهنمودهای پیامبر اکرم (ص) از آب زلال غدیر خم سیراب و جاودانه شد.

وی با بیان اینکه نام و یاد مولای متقیان علی (ع)، آثار ادبی را از آفت فراموشی مبرا می‌کند، ادامه داد: مدح مولا و غدیر زینت بخش دل‌ها و دفترهاست به طوری که کمتر شاعری می‌توان یافت که جرعه‌ای از خم غدیر ننوشیده و جان تشنه اش حلاوت حلال عشق علی (ع) را نچشیده باشد.

امام جمعه تبریز در ادامه سخنان خود بیان کرد: حتی دشمنان علی (ع) هم از معاویه و یزید گرفته تا عمروعاص نتوانستنه اند از شیرینی مدح او چشم بپوشند.

آل هاشم در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: در تاریخ شاعران حق جو از هر نژاد و زبان به برکت این چشمه جوشان شهادت داده و به زبان‌های ترکی، فارسی و عربی در مدح غدیر و علی (ع) شعرها سروده‌اند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه شعر شیعی ترکی در آسمان ادبیات اسلامی می‌درخشد، گفت: در تاریخ ادبیات ترکی آذربایجان، به وقایعی چون غدیر و عاشورا عنایت شده و در آثار ملامحمد فضولی تا عمادالدین نسیمی جلوه گر است.

آل هاشم ادامه داد: آثار حکیم ملأ محمد فضولی به سه زبان ترکی، فارسی و عربی مملو از آموزه‌های دینی و عشق به اهل بیت بوده و مضامین عرفانی و حکیمانه در شعر او فوران می‌کند.

وی حکیم فضولی را به عنوان یکی از بزرگترین شاعران ترکی آذربایجانی خواند و یادآور شد: به همین دلیل نیز سازمان یونسکو ۱۹۹۴ را سال ملأ محمد فضولی اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: عمادالدین نسیمی تبریزی دیگر شاعر متعهد شیعی اشعاری دل انگیز در مدح پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت سروده و به همین دلیل به حکم قاضی حلب کشته شده و پوست او را کندند.

حجت الاسلام آل هاشم در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در وقایع اسلام، غدیر جزو وقایعی است که پیوست ادبی دارد و این کنگره‌ها نیز فرصتی برای معرفی خلق آثار ماندگار در راه اهل بیت (ع) است.

وی با بیان اینکه شعر ترکی مرزهای کشورهای مختلف را درنوردیده است گفت: شعرای ترک زبان هم از قافله ابراز عشق و ارادت به علی (ع) عقب نمانده و از دربند روسیه تا شیروان و نارداران در آثار شاعرانی چون قمری دربندی، خورشید بانو، میر علی اکبر صابر مدح علی خودنمایی می‌کند.

آل‌هاشم بیان کرد: در دوران اخیر شعر ترکی اهل بیت (ع) به لطف بزرگانی چون ذهنی، ذهنی زاده، شهاب، نیر، مولانا یتیم، عابد و استاد شهریار دوزان طلایی خود را سپری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: زبان شعر بهترین وسیله برای رساندن پیام غدیر به جهانیان است و می‌تواند واقعه غدیر را به گفتمان عمومی تبدیل کند.

کد مطلب 5540634

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