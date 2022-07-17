میلاد ابراهیمی یکی از داوران برنامه استعدادیابی «نوترانه» که از شبکه شما روی آنتن می‌رود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت برگزاری چنین رویدادی در حوزه موسیقی بومی گفت: همان‌طور که از عنوان برنامه مشخص است، در «نوترانه» در پی یافتن استعدادهای موسیقی نواحی و اقوام مختلف ایرانی هستیم تا بتوانیم از هنر این افراد در موسیقی استفاده کنیم.

وی با اشاره به نقش تلویزیون در شناساندن این استعدادها افزود: با توجه به اینکه تلویزیون یکی از رسانه‌هایی است که مردم روزانه با آن سروکار دارند، بی‌شک تأثیر شایانی در کشف استعدادها و معرفی آن‌ها دارد.

ابراهیمی در ادامه بیان کرد: در مرحله ارسال آثار استعدادیابی «نوترانه» استقبال خوبی شکل گرفت و نزدیک به ۲ هزار نفر شرکت کردند. پس از آن، ۲۰۰ نفر به مرحله راستی‌آزمایی رسیدند که آثارشان کیفیت مقبولی داشت. در حال حاضر رقابت بین ۴۰ نفر انجام می‌شود و در نهایت، برگزیدگان این دوره اعلام خواهند شد. به عقیده من هر کدام از این ۴۰ نفر، قابلیت تبدیل شدن به یک چهره موسیقی را دارند.

این داور درباره ملاک‌های ارزیابی «نوترانه» تشریح کرد: البته که اصلی‌ترین ملاک‌های ما برای ارزیابی در ابتدا پرداختن به زبان محلی و پوشش قوم‌های ایرانی است که اکثر شرکت‌کنندگان نیز این شاخصه را داشتند. در مرحله بعدی، ویژگی‌هایی مانند جنس صدا، تکنیک‌های اجرا و نوع موسیقی آن‌ها حائز اهمیت است.

وی با اشاره به ضرورت استمرار پیدا کردن برنامه «نوترانه» خاطرنشان کرد: از نظر من ذائقه‌سازی اکنون در موسیقی حرف اول را می‌زند؛ یعنی ما باید بتوانیم ذائقه مردم را به سمت موسیقی و نوای محلی ایرانی ببریم تا خواننده‌ای جدیدی به عرصه هنر معرفی شوند و هم مردم با انواع موسیقی محلی در کشور آشنا شوند. ضمن اینکه سطح سلیقه و فرهنگ موسیقی به واسطه رواج یافتن موسیقی محلی، در کشور و بین جوانان بالا می‌رود.

ابراهیمی در پایان تصریح کرد: مسابقه‌هایی که جنبه استعدادیابی، به خصوص در زمینه هنر موسیقی، دارند به طور معمول مورد استقبال قرار می‌گیرند. حال اگر در شبکه‌های سراسری پخش شود و اطلاع‌رسانی بیشتری نیز صورت گیرد، موجب دیده شدن شرکت‌کننده‌ها و برنامه می‌شود. در آخر از مسئولان مربوطه تقاضا دارم تا به موسیقی اقوام ایرانی اهمیت بیشتری دهند زیرا که این هنر وارداتی نیست و محصول واقعی خودمان در سراسر کشور است.