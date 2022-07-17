تشدید طرح برخورد با رانندگان خودروهای پلاک مخدوش

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در حاشیه بازدید هوایی و زمینی از مرزهای جنوب شرقی کشور با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان یکی از استانهای مطلوب کشور است، گفت: خوشبختانه در یک دهه گذشته همه دستگاهها اقدامات بسیار مثبتی را با همکاری مردم خوب استان انجام دادند تا جایی که امروز شاهد نتیجه آن یعنی امنیت پایدار در این منطقه از کشورمان هستیم.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: ارتش و دولت پاکستان در آن سوی مرز، اقداماتی را از سالهای گذشته آغاز کرده که در حال به ثمر رسیدن است هم حضور در مرز و هم اقدامات انسداد مرزی مشابه اقدامات آنچه که از سالهای گذشته در مرزهای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
وی افزود: نتیجه این اقدامات مشترک مرزی با دولت پاکستان یک تعامل بسیار خوب ما بین دو کشور دوست و همسایه شده است ولی آنچه از ارتش پاکستان انتظار میرود این است که در مرزهای مشترک با این کشور و بهخصوص در خاک پاکستان بر اساس برآوردهای به دست آمده باید اقدامات تاکتیکی متناسب با موضوعاتی نظیر ورود اتباع بیگانه و قاچاق انسان به گونهای باشد که شاهد انجام آن نباشیم.
رضایی در ادامه با اشاره به موضوع قاچاق مواد مخدر، خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه بخش اعظمی از مرزهای مشترک ما سیم خاردار و فنس کشی شده است اما باز هم شاهد ورود مواد مخدر از آن سوی مرز به داخل کشور هستیم.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تاکید کرد: انتظار بر این است با توجه به پروتکلها و معاهدات مرزی از سوی کشورهای همسایه بخصوص پاکستان این موضوع با مدیریت تاکتیکی مسئولان ذیربط آن به گونهای باشد که قاچاق مواد مخدر به صفر یا کاهش بسیار چشمگیری یابد.
وی با بیان اینکه در حوزه داخلی نیز نگرانیهایی بابت وجود برخی مشکلات آسیبزا وجود دارد، تصریح کرد: در حوزه داخل نگران وجود سلاحهای غیرمجاز هستیم خود این موضوع ناشی از عدم رعایت مقررات و قانون است، یعنی داشتن سلاح غیرمجاز جرم محسوب میشود که نتیجه آن منجر به وقوع سرقتهای مسلحانه، قتلهای ناشی از عصبانیت آنی و کنترل نشده بین اعضای خانوادهها یا دیگران میشود که این موارد به هیچ وجه شایسته مردم خوب این منطقه از کشورمان نبوده و نیست.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: بایستی سلاحهای غیرمجاز جمعآوری و در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفته شود که این موضوع یکی از مطالبات جدی مجموعه انتظامی است.
وی عنوان کرد: موضوع مهم بعدی بحث ورود بدون کنترل گازوئیل به استان است آمارهای ارائه شده نشان میدهد بیش از هفت میلیون لیتر سوخت وارد استان سیستان و بلوچستان میشود با توجه به اینکه این استان پالایشگاه و … ندارد به طور حتم بخش قابل توجهی از این حجم سنگین سوخت قاچاق است که این موضوع برخلاف منافع ملی است و باید مانع آن شد.
رضایی خاطرنشان کرد: در جلساتی که طی این سفر برگزار شد در ردههای انتظامی و مرزبانی مصوب شد نسبت به مقابله جدی با ورود سوخت قاچاق در منطقه از استانهای همجوار غربی با سیستان و بلوچستان نظیر هرمزگان، کرمان و … که با تریلی و کامیون اقدام به جا به جایی گازوئیل میکنند بهطور جد ورود کرده و با آن مقابله کنند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود: به طور حتم سایر دستگاههای مرتبط باید نسبت به این موضوع بیش از پیش حساس بوده و با در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم به ردههای انتظامی و همچنین با احداث ایست و بازرسیهای ثابت و سیار این مهم تشدید تا مانع تضییع منافع ملی شود.
وی در رابطه با بحث سارقانی که موجب میشوند تا حرمتها و هنجارها در جامعه رعایت نشود، عنوان کرد: مجازات سارقان مسلح دستگیر شده باید به گونهای باشد که بازدارندگی و تأثیرگذاری لازم در عدم ارتکاب مجدد جرم را داشته باشد. بر اساس گزارشهای رسیده سارقانی هستند که بارها و چندمین بار مرتکب سرقت شده اما باز پس از گذراندن دوره محکومیت و آزاد شدن مجدداً مرتکب سرقت میشوند، این موضوع واقعاً پسندیده نیست.
رضایی اظهار کرد: انتظار بر این است که دستگاههای مرتبط با این موضوع که به هر دلیلی با وثیقه و غیره مجرمان را طبق مقررات آزاد میکنند، اطلاعات لازم را در اختیار پلیس قرار دهند تا سازمان انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط با چارهاندیشی و کنترل این افراد مانع از ارتکاب مجدد وقوع جرم توسط این مجرمان سابقه دار شوند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص ناهنجاریهای گزارش شده در استان سیستان و بلوچستان و تردد برخی خودروها با پلاک مخدوش و یا بدون پلاک، تاکید کرد: این موضوع جرم محسوب میشود و از طریق دستگاههای مرتبط ضمن اعمال قانون قرار بر این است که اطلاع رسانی گسترده صورت گیرد و در یک مقطع خاص این طرح تشدید و به طور جد با آن برخورد خواهد شد.
وی عنوان کرد: کسانی که دارای خودروهای پلاک مخدوش و یا بدون پلاک هستند به هر طریقی اعم از اینکه با سرعتهای غیرمجاز تردد و موجب نارضایتی و ناراحتی مردم عزیز میشوند به گونهای که با رانندگیهای پرمخاطره باعث تصادف و تحمیل خسارات جانی و مالی به خود و دیگران میشوند برخورد قانونی صورت میگیرد این موضوع نیز جزو مصوبات مهم این سفر است.
جانشین فراجا خاطرنشان کرد: ان شاء الله با بینش، بصیرت و آگاهی خوبی که مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان دارند خودشان مراعات کرده و مانع از ایجاد اینگونه ناهنجاریها خواهند شد بر اساس قانون اگر راننده خودرو فاقد پلاک یا مخدوش در حال تردد باشد و به هر صورتی بخواهد مانع اجرای مأمور قانون شود، بداند پلیس قاطعانه برابر مقررات وی را اعمال قانون میکند چرا که این موضوع نیز یکی از مطالبات جدی مردم بوده و در حوزه مدیریت انتظامی قرار دارد.
وی تصریح کرد: امیدواریم با این اقداماتی که عزیزان در حوزه انتظامی و مرزبانی دارند و با همکاری و تعامل همه دستگاهها اعم از دولتی، غیردولتی و مردم بصیر به بهترین نحو اجرا شود تا شاهد به صفر رسیدن ناهنجاریها و آثار برکات آن در جامعه باشیم.
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