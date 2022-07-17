به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرادی از پلمب یکی از مجموعه‌های ایران مال در تهران خبر داد و گفت: پس از انتشار فیلمی از مجموعه ایران مال در فضای مجازی که در آن آقایان و بانوان به صورت مختلط در حال انجام حرکات ورزشی بودند موضوع در دستور کار معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب قرار گرفت.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب خاطرنشان کرد: ضمن هماهنگی با سازمان ورزش و جوانان بدون فوت وقت در همان روز به محل اعزام و واحدهای باشگاه بیلیارد لوتوس و بولینگ گلکسی راسا پلمب شد.

وی با اشاره به اینکه با اینگونه اقدامات هنجار شکنانه در حوزه اصناف و اماکن برخورد قانونی خواهد شد، عنوان کرد: دو نفر عاملان اصلی این اقدام هنجارشکنانه تحویل مرجع قضائی شدند.