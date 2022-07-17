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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۸

سرهنگ مرادی خبر داد؛

پلمب یکی از  مجموعه های ایران مال در تهران

پلمب یکی از  مجموعه های ایران مال در تهران

معاون نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب از پلمب یکی از مجموعه‌های ایران مال در تهران خبر داد و گفت: واحدهای باشگاه بیلیارد لوتوس و بولینگ گلکسی پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرادی از پلمب یکی از مجموعه‌های ایران مال در تهران خبر داد و گفت: پس از انتشار فیلمی از مجموعه ایران مال در فضای مجازی که در آن آقایان و بانوان به صورت مختلط در حال انجام حرکات ورزشی بودند موضوع در دستور کار معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب قرار گرفت.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب خاطرنشان کرد: ضمن هماهنگی با سازمان ورزش و جوانان بدون فوت وقت در همان روز به محل اعزام و واحدهای باشگاه بیلیارد لوتوس و بولینگ گلکسی راسا پلمب شد.

وی با اشاره به اینکه با اینگونه اقدامات هنجار شکنانه در حوزه اصناف و اماکن برخورد قانونی خواهد شد، عنوان کرد: دو نفر عاملان اصلی این اقدام هنجارشکنانه تحویل مرجع قضائی شدند.

کد مطلب 5540774

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    نظرات

    • سهراب IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      0 1
      پاسخ
      از فاتب انتطار بیشتری می رود که قبل از وقوع اینگونه رفتارهای هنجارشکنانه باید جلوی آنرا بگیرد نه بعد از آن...
    • مصطفی IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      پول میده رشوه بازش میکنه

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