حرکت معترضان به سمت کاخ ریاست جمهوری سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پلیس سودان با گاز اشک آور به سوی معترضانی که به دنبال رسیدن به کاخ ریاست جمهوری این کشور در خارطوم بودند، حمله ور شد.

هزاران سودانی امروز در خارطوم، پایتخت سودان و اطراف آن تظاهرات کرده و خواستار حکومت مدنی و پایان دادن به «کودتای نظامی» به رهبری «عبدالفتاح البرهان»، فرمانده ارتش شدند.

تظاهرات‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «انقلاب، انقلاب مردم است»، «قدرت، قدرت مردم است»،«نظامیان باید به پادگان برگردند»، «مردم قوی‌تر هستند»، «آزادی، صلح و عدالت»،«نه به مذاکره، نه به شراکت، نه به چانه‌زنی»، «آری به حکومت مدنی دموکراتیک»

در همین رابطه، نیروهای امنیتی سودان از صبح امروز شماری از پل‌ها و مسیرها را پیش از آغاز تظاهرات بستند، در شهر ام درمان نیز، تظاهرات‌کنندگان به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کردند اما به دلیل بسته بودن پل‌های ارتباطی میان این منطقه و خارطوم نتوانستند خود را به کاخ ریاست جمهوری برسانند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی سودان به شکل گسترده در خیابان های خارطوم مستقر شده اند.

نیروهای ارتش سودان بلوک های سیمانی در مسیر پلهایی که خارطوم را با حومه آن متصل می کند، قرار داده اند و راههای اصلی به مقر ارتش را بسته اند.

پیش از این، کمیته یکپارچه سازی نیروهای انقلابی در سودان، تاکید کرد که تلاش هایش را تا زمانی که همه جریان های مخالف کودتای نظامی، اختلافات خود برای شکست کودتا و به دست گرفتن قدرت پشت سر بگذارند ادامه خواهد داد.

عمر ارباب، عضو کمیته راهبردی یکپارچه سازی نیروهای انقلابی سودان گفت که در روزهای اخیر به منظور تشکیل یک شورای انقلابی جهت همسویی تلاشها برای شکست کودتا و تحویل گیری قدرت، با نیروهای سیاسی و کمیته های مقاومت علیه کودتای نظامی نشست هایی داشته است.

از سویی، شهاب ابراهیم، از رهبران ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر که اعلام کرده است در تمام این نشست ها شرکت کرده، اظهار کرد: کودتا می‌خواهد این روزها با نظامی‌کردن حیات سیاسی، کودتای جدیدی را به مرحله اجرا گذارد، به‌ویژه پس از آنکه اخباری مبنی بر تعیین سفرای نظامی در وزارت امور خارجه منتشر شد.

العربی الجدید اعلام کرد: کمیته یکپارچه سازی نیروهای انقلابی متشکل از دانشگاهیان، سیاستمداران مستقل، روزنامه نگاران و افسران بازنشسته است که می گویند خطر تفرقه میان نهادهای سیاسی را احساس کرده و هدف سرنگونی کودتا آنها را گردهم آورده است.اختلافات میان مخالفان کودتا بین دو محور اصلی یعنی ائتلاف آزادی و تغییر، وحزب کمونیست سودان، انجمن حرفه‌ای و کمیته‌های مقاومت شدت گرفته، و با مذاکره مستقیم تشکل نظامی و ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر در ماه گذشته پیچیده تر شد. کمیته‌های مقاومت اخیراً تصمیم گرفتند تعدادی از تحصن‌ها را به منظور آماده‌سازی برای ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیرماه جاری) که به سمت کاخ ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، لغو کنند.