تمهیدات اورژانس تهران در عید سعید غدیر خم

یحیی صالح طبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک عید سعید غدیر خم گفت: اورژانس تهران مانند مناسبت‌های مختلف، در کنار مردم است و برای پوشش مراسم عید غدیر نیروهای اورژانس با ۵ دستگاه آمبولانس، ۱۰ دستگاه موتورلانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس آماده خدمت رسانی به هموطنان گرامی است.

رئیس اورژانس تهران افزود: با توجه به اینکه این برنامه عیدانه در خیابان ولی عصر و حد فاصل چهار راه ولی عصر و چهار راه پارک وی برگزار خواهد شد، نیروهای اورژانس در خیابان ولی عصر و خیابان‌های نزدیک به این مسیر مستقر هستند.