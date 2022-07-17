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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۰۰

صالح طبری خبر داد؛

تمهیدات اورژانس تهران در عید سعید غدیر خم

تمهیدات اورژانس تهران در عید سعید غدیر خم

رئیس اورژانس تهران تمهیدات این مرکز را برای مراسم عیدانه غدیر اعلام کرد.

یحیی صالح طبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک عید سعید غدیر خم گفت: اورژانس تهران مانند مناسبت‌های مختلف، در کنار مردم است و برای پوشش مراسم عید غدیر نیروهای اورژانس با ۵ دستگاه آمبولانس، ۱۰ دستگاه موتورلانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس آماده خدمت رسانی به هموطنان گرامی است.

رئیس اورژانس تهران افزود: با توجه به اینکه این برنامه عیدانه در خیابان ولی عصر و حد فاصل چهار راه ولی عصر و چهار راه پارک وی برگزار خواهد شد، نیروهای اورژانس در خیابان ولی عصر و خیابان‌های نزدیک به این مسیر مستقر هستند.

کد مطلب 5540859

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