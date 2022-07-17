کاروان خودرویی جشن عید غدیرخم در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز یکشنبه مصادف با شب عید سعید غدیر خم برخی از قمی‌ها با تزئین خودروهای قم در قالب «کاروان خودرویی غدیر تا ظهور» از ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت کردند.

این کاروان خودرویی پس از حضور در اطراف مسجد مقدس جمکران و قرائت دعای سلامتی امام زمان (عج) و تجدید بیعت با بقیه الله اعظم به سمت برخی از خیابان‌های شهر حرکت کرد و در نهایت به محل کوه خضر نبی و در کنار مزار شهدای گمنام به برنامه خود پایان داد.

بسیاری از حاضرین به همراه خانواده‌ها و فرزندان خود در این مراسم حضور یافته بودند و پرچم‌های علی ولی الله بر دست داشتند و برخی‌ها نیز این عبارت را پشت ماشین خود حک کرده بوند.

تعدادی از موتورسواران قمی نیز این کاروان خودرویی را همراهی کردند.

در طول مسیر گروه سرود میثاق به اجرای برنامه پرداختند و شب عید غدیر خم با حضور این کاروان مراسم نورافشانی در کوه خضر نبی برگزار شد.