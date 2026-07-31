به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه‌های عبادی نماز جمعه این هفته، ۹ مردادماه، در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی، با تبیین فرازی از کلام نورانی حضرت سیدالشهدا(ع)، مهم‌ترین ویژگی‌های چشم و گوش مؤمن را از منظر نهضت عاشورا تشریح کرد و گفت: نگاه اصلاح‌گرانه، خیرخواهی در برابر مؤمنان و پذیرش تذکر حق، از مهم‌ترین شاخصه‌های انسان مؤمن است.

امام جمعه مشهد با اشاره به ادامه شرح حدیث امام حسین(ع) درباره ویژگی‌های انسان مؤمن اظهار داشت: در زندگی انسان دو نوع نگاه وجود دارد؛ یک نگاه، منفی و عیب‌جویانه است که همواره در پی یافتن ضعف‌ها و کاستی‌های دیگران است و نتیجه آن بدبینی، تخریب شخصیت افراد و گسترش کینه در جامعه خواهد بود.

وی ادامه داد: در مقابل، نگاه اسلامی نگاهی اصلاح‌گرانه، خیرخواهانه و مسئولانه است که هدف آن کمک به رشد و اصلاح برادر دینی است.

علم الهدی افزود: اگر فردی از جایگاه علمی، فرهنگی یا اجتماعی برخوردار باشد، شایسته نیست تنها لغزش‌ها و نقاط ضعف او مورد توجه قرار گیرد؛ بلکه مؤمن باید خوبی‌ها را ببیند و اگر نقصی مشاهده کرد، آن را با نیت اصلاح و خیرخواهی مطرح کند، نه برای تحقیر یا تخریب شخصیت افراد.

امام جمعه مشهد با استناد به روایت مشهور مؤمن آینه مؤمن است، تصریح کرد: همان‌گونه که انسان هنگام نگاه کردن در آینه، نقص ظاهری خود را مشاهده و برای رفع آن اقدام می‌کند، مؤمن نیز باید عیب برادر دینی خود را به گونه‌ای بازگو کند که زمینه اصلاح او فراهم شود، نه اینکه موجب آزردگی، تحقیر یا شکستن شخصیت وی شود.

وی ادامه داد: گاهی شیوه تذکر به گونه‌ای است که مخاطب احساس احترام و خیرخواهی می‌کند و حتی از تذکردهنده سپاسگزار می‌شود؛ اما گاهی همان تذکر با تحقیر، سرزنش یا افشای عیب همراه است و نتیجه‌ای جز رنجش و فاصله گرفتن افراد از حق نخواهد داشت.

علم‌الهدی با ذکر نمونه‌ای ساده اظهار داشت: اگر کسی پرز یا آلودگی کوچکی را از لباس برادر مؤمن خود بردارد، او از این رفتار تشکر می‌کند؛ اما اگر همان عیب را با سرزنش و تحقیر بیان کند، موجب ناراحتی و شکستن حرمت او خواهد شد. این تفاوت میان نگاه اسلامی و نگاه عیب‌جویانه است.

امام جمعه مشهد تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر نیز باید بر همین اساس انجام شود؛ یعنی شیوه تذکر باید به گونه‌ای باشد که نتیجه آن اصلاح رفتار، پذیرش حق و سپاسگزاری مخاطب باشد، نه ایجاد کینه، مقاومت و فاصله گرفتن از ارزش‌های دینی.

وی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه مشهد با اشاره به بخش دیگری از فرمایشات حضرت سیدالشهدا(ع) درباره ویژگی‌های انسان مؤمن اظهار داشت: همان‌گونه که چشم انسان باید نگاه درست و اصلاح‌گرانه داشته باشد، گوش انسان نیز باید شنواترین گوش‌ها برای پذیرش سخن حق باشد.

علم الهدی افزود: در زندگی انسان همواره سخنان و تذکرات مختلفی مطرح می‌شود؛ برخی مربوط به مسائل دینی و احکام شرعی است، برخی به رفتارهای اجتماعی و روابط میان افراد بازمی‌گردد و بخشی نیز مربوط به امور دنیایی و معیشتی انسان است. مؤمن واقعی کسی است که سخن درست را بشنود، آن را در وجود خود بررسی کند و اگر حق بود، بپذیرد و در مسیر عمل قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: مشکل انسان زمانی آغاز می‌شود که گوش خود را تنها به روی سخنانی باز کند که با خواسته‌ها، منافع شخصی یا گرایش‌های او هماهنگ است و نسبت به سخن حق، بی‌تفاوت یا بی‌اعتنا باشد.

وی با اشاره به واقعه عاشورا خاطرنشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در روز عاشورا برای سپاه مقابل امام حسین(ع) به وجود آمد، این بود که آنان سخنان روشنگرانه و هدایتگر سیدالشهدا(ع) را شنیدند، اما در دل خود جای ندادند و به آن عمل نکردند.

علم‌الهدی با بیان اینکه نشنیدن سخن حق در کربلا عوامل مختلفی داشت، گفت: نخستین عامل، غلبه فضای هیاهو، شعار و سر و صدا بود؛ به گونه‌ای که اجازه نمی‌داد صدای حق به گوش‌ها برسد.

امام جمعه مشهد افزود: عامل دوم این بود که عده‌ای به دلیل تعصبات و نگاه‌های غلط، امام حسین(ع) را در جایگاه مقابل و رقیب خود قرار داده بودند.

وی ادامه داد: گاهی انسان در مسائل اجتماعی و حتی جریان‌های سیاسی نیز دچار همین اشتباه می‌شود و به جای بررسی سخن بر اساس حق و باطل، آن را تنها به دلیل اینکه از سوی جریان مقابل مطرح شده است، رد می‌کند.

علم الهدی، عامل سوم را دنیاطلبی و توجه به منافع مادی دانست و اظهار داشت: گروهی که در برابر امام حسین(ع) ایستادند، حقیقت را می‌دانستند، اما منافع دنیایی اجازه نداد سخن حق را بپذیرند و از مسیر هدایت بازگشتند.

امام جمعه مشهد تأکید کرد: انسان مؤمن باید مراقب باشد که منافع شخصی، تعصبات گروهی و فضای سنگین رسانه‌ای، مانع شنیدن حقیقت نشود؛ زیرا گاهی آن‌قدر هیاهو و جریان‌سازی ایجاد می‌شود که انسان فرصت شنیدن و اندیشیدن درباره سخن درست را از دست می‌دهد.

وی با اشاره به شرایط امروز جامعه و گسترش فضای رسانه‌ای گفت: انسان باید هر سخنی را با دقت بررسی کند و پیش از پذیرش یا رد آن، حقیقت موضوع را بسنجد؛ چراکه ممکن است فضایی ایجاد شود که صدای حق در میان هیاهوها شنیده نشود.

علم الهدی افزود: معیار انسان مؤمن، حق و حقیقت است، نه تعلقات شخصی، جریان‌های سیاسی یا منافع مادی؛ بنابراین باید گوش انسان همواره آماده شنیدن تذکرهای درست و سخنان هدایتگر باشد.

امام جمعه مشهد با اشاره به ایام پایانی ماه صفر و سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، بر ضرورت بهره‌گیری معنوی از این ایام تأکید کرد.

وی با بیان فضائل اهل‌بیت(ع) و مقام والای امام رضا(ع)، مردم را به حضور پرشور در مجالس عزاداری و بهره‌مندی از معارف رضوی دعوت کرد و گفت: شهادت امام رضا(ع) ویژگی‌های خاصی دارد و غربت آن حضرت در مسیر هجرت و شهادت، درس‌های فراوانی برای پیروان اهل‌بیت(ع) به همراه دارد.