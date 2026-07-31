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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

امام جمعه رودان: تسلیم در برابر زورگویی جامعه را به خفت می‌کشاند

امام جمعه رودان: تسلیم در برابر زورگویی جامعه را به خفت می‌کشاند

رودان- امام جمعه رودان با تبیین محتوای نامه رهبر انقلاب به حزب‌الله لبنان، گفت: قرآن کریم تسلیم در برابر ظلم و زورگویی را نه عامل آرامش و امنیت، بلکه زمینه‌ساز ذلت دنیوی معرفی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان رودان، با اشاره به محتوای نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به حزب‌الله لبنان، اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، منطق قرآن کریم در برابر جریان ظلم، زورگویی و استکبار است؛ چراکه قرآن صریحاً اهل تسلیم را مورد نکوهش قرار داده و سرپیچی از منطق مبارزه و مقاومت را از عوامل مهم شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی و دور شدن مردم از اولیای الهی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه جامعه‌ای که روحیه مقاومت را از دست بدهد، در معرض آسیب‌های جدی قرار خواهد گرفت، افزود: اصلی‌ترین آسیب و آفت یک جامعه، وجود افرادی است که روحیه مقاومت و ایستادگی ندارند و در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی دشمنان تسلیم می‌شوند.

امام جمعه رودان ادامه داد: در منطق قرآن کریم، تسلیم شدن در برابر زورگویی و ظلم، هرگز به معنای رسیدن به آرامش و امنیت نیست؛ بلکه چنین تسلیمی بار سنگین خفت و خواری دنیوی و عقاب اخروی را به دنبال خواهد داشت.

مقاومت انتخابی عقلانی و ثمربخش

بارانی با اشاره به اینکه ممکن است جهاد و مقاومت در نگاه نخست با رنج، هزینه و سختی همراه باشد، تصریح کرد: جهاد و مقاومت در ظاهر آغشته به رنج و هزینه است، اما هنگامی که در ترازوی حکمت الهی و منطق عقلانی مورد بررسی قرار گیرد، یکی از ارزان‌ترین، عاقلانه‌ترین و ثمربخش‌ترین انتخاب‌ها برای یک جامعه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تاریخ نیز مؤید این حقیقت است، گفت: وعده‌های الهی در قرآن کریم صرفاً یک وعده نظری نیست، بلکه تاریخ بارها نشان داده است که ملت‌هایی که در مسیر حق ایستادگی کرده و از مقاومت دست نکشیده‌اند، در نهایت به پیروزی و عزت دست یافته‌اند.

امام جمعه رودان با اشاره به آیه شریفه «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» اظهار کرد: خداوند در قرآن وعده داده است کسانی را که در راه او جهاد و تلاش می‌کنند، به راه‌های خود هدایت کند و این وعده الهی زمانی محقق می‌شود که انسان و جامعه در مسیر جهاد، استقامت و پایداری داشته باشند.

منطق مقاومت، ترجمان منطق قرآن است

بارانی با بیان اینکه منطق رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع مقاومت، ترجمان همان منطق محکم آسمانی و قرآنی است، افزود: آنچه امروز از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار می‌گیرد، ریشه در آموزه‌های قرآن و سنت الهی دارد و بر اساس همین منطق، در برابر ظلم و استکبار نمی‌توان با تسلیم و عقب‌نشینی به عزت و امنیت دست یافت.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی مستکبران علیه ملت‌های آزاده جهان، بیان کرد: امروز دشمنان ملت‌های آزاده از شیوه‌های مختلف و پیچیده برای تضعیف اراده ملت‌ها استفاده می‌کنند و جنگ تنها در میدان نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد.

امام جمعه رودان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، مهم‌ترین سرمایه ملت‌ها حفظ روحیه مقاومت، ایمان، بصیرت و ایستادگی است؛ چراکه دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ترس، یأس و ناامیدی، اراده ملت‌ها را درهم بشکند و آنان را به سمت تسلیم سوق دهد.

نتیجه ایستادگی، عزت و رهایی از استبداد است

بارانی تأکید کرد: در برابر ظالم راهی جز ایستادگی وجود ندارد و تجربه تاریخی ملت‌ها نیز نشان داده است که تسلیم شدن در برابر ظلم، دشمن را گستاخ‌تر می‌کند و زمینه زیاده‌خواهی بیشتر او را فراهم می‌سازد.

وی ادامه داد: مقاومت به معنای نادیده گرفتن هزینه‌ها و سختی‌ها نیست، بلکه به این معناست که یک ملت با شناخت هزینه‌های مسیر، عزت و استقلال خود را بر ذلت و وابستگی ترجیح دهد.

امام جمعه رودان گفت: نتیجه قطعی ایستادگی تنها دفع شر دشمن نیست، بلکه مقاومت می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عزت حقیقی و رهایی نهایی ملت‌ها از قید استبداد و سلطه باشد.

بارانی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت در جامعه، خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که ایمان، بصیرت، جهاد و استقامت را در خود تقویت کند، در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان شکست نخواهد خورد و می‌تواند مسیر عزت و استقلال خود را با قدرت ادامه دهد.

کد مطلب 6904331

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