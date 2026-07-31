به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان رودان، با اشاره به محتوای نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به حزبالله لبنان، اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، منطق قرآن کریم در برابر جریان ظلم، زورگویی و استکبار است؛ چراکه قرآن صریحاً اهل تسلیم را مورد نکوهش قرار داده و سرپیچی از منطق مبارزه و مقاومت را از عوامل مهم شکلگیری آسیبهای اجتماعی و دور شدن مردم از اولیای الهی معرفی میکند.
وی با بیان اینکه جامعهای که روحیه مقاومت را از دست بدهد، در معرض آسیبهای جدی قرار خواهد گرفت، افزود: اصلیترین آسیب و آفت یک جامعه، وجود افرادی است که روحیه مقاومت و ایستادگی ندارند و در برابر زورگویی و زیادهخواهی دشمنان تسلیم میشوند.
امام جمعه رودان ادامه داد: در منطق قرآن کریم، تسلیم شدن در برابر زورگویی و ظلم، هرگز به معنای رسیدن به آرامش و امنیت نیست؛ بلکه چنین تسلیمی بار سنگین خفت و خواری دنیوی و عقاب اخروی را به دنبال خواهد داشت.
مقاومت انتخابی عقلانی و ثمربخش
بارانی با اشاره به اینکه ممکن است جهاد و مقاومت در نگاه نخست با رنج، هزینه و سختی همراه باشد، تصریح کرد: جهاد و مقاومت در ظاهر آغشته به رنج و هزینه است، اما هنگامی که در ترازوی حکمت الهی و منطق عقلانی مورد بررسی قرار گیرد، یکی از ارزانترین، عاقلانهترین و ثمربخشترین انتخابها برای یک جامعه محسوب میشود.
وی با بیان اینکه تاریخ نیز مؤید این حقیقت است، گفت: وعدههای الهی در قرآن کریم صرفاً یک وعده نظری نیست، بلکه تاریخ بارها نشان داده است که ملتهایی که در مسیر حق ایستادگی کرده و از مقاومت دست نکشیدهاند، در نهایت به پیروزی و عزت دست یافتهاند.
امام جمعه رودان با اشاره به آیه شریفه «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» اظهار کرد: خداوند در قرآن وعده داده است کسانی را که در راه او جهاد و تلاش میکنند، به راههای خود هدایت کند و این وعده الهی زمانی محقق میشود که انسان و جامعه در مسیر جهاد، استقامت و پایداری داشته باشند.
منطق مقاومت، ترجمان منطق قرآن است
بارانی با بیان اینکه منطق رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع مقاومت، ترجمان همان منطق محکم آسمانی و قرآنی است، افزود: آنچه امروز از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار میگیرد، ریشه در آموزههای قرآن و سنت الهی دارد و بر اساس همین منطق، در برابر ظلم و استکبار نمیتوان با تسلیم و عقبنشینی به عزت و امنیت دست یافت.
وی با اشاره به جنگ ترکیبی مستکبران علیه ملتهای آزاده جهان، بیان کرد: امروز دشمنان ملتهای آزاده از شیوههای مختلف و پیچیده برای تضعیف اراده ملتها استفاده میکنند و جنگ تنها در میدان نظامی خلاصه نمیشود، بلکه ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رسانهای و اجتماعی را نیز دربرمیگیرد.
امام جمعه رودان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، مهمترین سرمایه ملتها حفظ روحیه مقاومت، ایمان، بصیرت و ایستادگی است؛ چراکه دشمن تلاش میکند با ایجاد ترس، یأس و ناامیدی، اراده ملتها را درهم بشکند و آنان را به سمت تسلیم سوق دهد.
نتیجه ایستادگی، عزت و رهایی از استبداد است
بارانی تأکید کرد: در برابر ظالم راهی جز ایستادگی وجود ندارد و تجربه تاریخی ملتها نیز نشان داده است که تسلیم شدن در برابر ظلم، دشمن را گستاختر میکند و زمینه زیادهخواهی بیشتر او را فراهم میسازد.
وی ادامه داد: مقاومت به معنای نادیده گرفتن هزینهها و سختیها نیست، بلکه به این معناست که یک ملت با شناخت هزینههای مسیر، عزت و استقلال خود را بر ذلت و وابستگی ترجیح دهد.
امام جمعه رودان گفت: نتیجه قطعی ایستادگی تنها دفع شر دشمن نیست، بلکه مقاومت میتواند زمینهساز تحقق عزت حقیقی و رهایی نهایی ملتها از قید استبداد و سلطه باشد.
بارانی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت در جامعه، خاطرنشان کرد: جامعهای که ایمان، بصیرت، جهاد و استقامت را در خود تقویت کند، در برابر فشارها و توطئههای دشمنان شکست نخواهد خورد و میتواند مسیر عزت و استقلال خود را با قدرت ادامه دهد.
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