به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای این هفته نماز جمعه تبریز با تأکید بر اینکه تقوا باید در همه عرصههای زندگی فردی و اجتماعی جاری باشد، اربعین حسینی را نماد تابآوری و ایستادگی امت اسلامی دانست و گفت: فرهنگ اربعین، ملتها را به مقاومت در برابر فشارها، تحریمها و تهدیدهای دشمنان فرا میخواند.
مطهریاصل با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم مؤمنان را به تقوا فراخوانده و انسان باید در گفتار، رفتار، معیشت، خانواده، اقتصاد، سیاست، مدیریت و همه شئون زندگی، رضایت الهی را ملاک عمل قرار دهد.
امام جمعه تبریز افزود: حقیقت تقوا، انجام واجبات الهی، پرهیز از گناه و حرکت در مسیر اوامر پروردگار است و هر اندازه انسان از این مسیر فاصله بگیرد، به همان میزان از هدایت الهی دور خواهد شد.
اربعین؛ جلوه ماندگار فرهنگ ایثار و مقاومت
مطهریاصل با اشاره به ایام اربعین حسینی، اربعین را تجلی زنده ماندن نهضت عاشورا دانست و گفت: در زیارت اربعین، امام حسین (ع) با حضرت یحیی بن زکریا (ع) مقایسه شده و این شباهت، بیانگر جایگاه والای سیدالشهدا (ع) در مسیر دفاع از دین الهی است.
وی با بیان اینکه محبت امام حسین (ع) در طول قرنها نه تنها کاهش نیافته بلکه روزبهروز گسترش یافته است، اظهار کرد: افزایش جمعیت زائران اربعین و گسترش فرهنگ حسینی در جهان، نشانهای از ماندگاری خون سیدالشهدا (ع) و تحقق وعده الهی در زنده نگه داشتن این نهضت است.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی افزود: خون شهدا همواره منشأ تحول بوده و همانگونه که خون امام حسین (ع) پس از قرنها دلهای میلیونها انسان را به سوی کربلا کشانده است، خون شهدای انقلاب اسلامی نیز آثار خود را در تحولات منطقه و جهان نشان داده است.
وی تأکید کرد: ملت ایران در مکتب عاشورا آموخته است که پیروزی خون بر شمشیر یک حقیقت تاریخی است و با استمرار این مسیر، اقتدار اسلام روزبهروز افزایش خواهد یافت.
امام جمعه تبریز از حضور گسترده مردم در نماز جمعه و اجتماعات مذهبی قدردانی کرد و گفت: این حضورها نقش مهمی در حفظ دین، نظام اسلامی و تقویت انسجام اجتماعی دارد.
مطهریاصل همچنین از زائران اربعین خواست با رعایت نظم و قوانین، این سفر معنوی را به بهترین شکل انجام دهند و برای کسانی که به دلیل مسئولیتها امکان حضور در این مراسم را ندارند نیز آرزوی بهرهمندی از اجر زیارت کرد.
وی خاطرنشان کرد: مراسم اربعین حسینی در تبریز و سایر نقاط استان نیز برگزار خواهد شد و زمان و جزئیات آن از سوی مسئولان اطلاعرسانی میشود.
صرفهجویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: صرفهجویی در مصرف برق، گاز، آب و بهویژه بنزین یک وظیفه عمومی است و حتی در شرایط وفور منابع نیز اسراف مورد تأیید اسلام نیست.
وی همچنین حفظ محیط زیست را یک مسئولیت همگانی دانست و افزود: پارکها، جنگلها، رودخانهها و سایر منابع طبیعی متعلق به همه مردم و نسلهای آینده است و نباید با رهاسازی زباله یا رفتارهای نادرست به این سرمایههای ملی آسیب وارد شود.
اربعین؛ نماد تابآوری ملتها
مطهریاصل با استناد به بیانات رهبر شهید، اربعین را نماد تابآوری جامعه اسلامی توصیف کرد و گفت: عاشورا تنها میدان نبرد نبود؛ پس از آن نیز حضرت زینب (س)، امام سجاد (ع) و اهل بیت (ع) با صبر و استقامت، پیام نهضت حسینی را زنده نگه داشتند.
وی افزود: گاه تحمل سختیهای پس از جنگ، از خود جنگ دشوارتر است و ملت ایران نیز باید در برابر تحریمها، فشارهای اقتصادی و جنگ روانی دشمنان، با صبر و استقامت مسیر خود را ادامه دهد.
امام جمعه تبریز اظهار کرد: اگر شیعه در طول قرنها فرهنگ اربعین را حفظ کرده، نتیجه آن حضور میلیونی عاشقان امام حسین (ع) در کربلاست و این دستاورد، ثمره صبر و پایداری است.
تأکید بر مقاومت در برابر دشمنان و اصلاح سوءمدیریت
مطهریاصل با اشاره به تحولات منطقه، مقاومت را تنها راه مقابله با دشمنان اسلام دانست و گفت: جمهوری اسلامی آغازگر هیچ جنگی نبوده و آنچه بر کشور تحمیل شده، جنگهای تحمیلی و اقدامات خصمانه دشمنان بوده است.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: بخشی از مشکلات ناشی از تحریمهاست، اما بخش دیگری به سوءمدیریت مربوط میشود و این حوزه باید با جدیت اصلاح شود.
حجاب، قانون و ضرورت اجرای مقررات
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی با اشاره به موضوع حجاب، رعایت قوانین را ضروری دانست و گفت: مسئله حجاب باید در چارچوب قانون دنبال شود و همه دستگاههای مسئول در اجرای قانون وظیفه دارند با هماهنگی و تدبیر عمل کنند.
وی افزود: نباید شرایط به گونهای پیش برود که مردم در برابر یکدیگر قرار گیرند و لازم است دستگاههای مسئول با استفاده از ظرفیتهای قانونی، نسبت به ساماندهی این موضوع اقدام کنند.
تحولات منطقه و امنیت غرب آسیا
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل منطقهای، بر ضرورت حفظ امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی همواره خواهان روابط مناسب با کشورهای همسایه بوده، اما امنیت منطقه باید برای همه کشورها به صورت متوازن تأمین شود.
مطهریاصل افزود: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت و منافع خود، از حقوق مشروع خود دفاع خواهد کرد و امنیت منطقه زمانی پایدار خواهد بود که همه طرفها به این اصل پایبند باشند.
در پایان خطبهها، امام جمعه تبریز با دعا برای تعجیل در ظهور حضرت ولیعصر (عج)، سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب، شفای بیماران، رفع مشکلات مردم، موفقیت خدمتگزاران نظام اسلامی و عزت و سربلندی جهان اسلام، خطبههای این هفته نماز جمعه را به پایان رساند.
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