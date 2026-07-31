حوادث رانندگی در زنجان جان چهار نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی از امدادرسانی نجاتگران این جمعیت به ۲ سانحه رانندگی در محورهای زنجان–دندی و زنجان–میانه خبر داد و افزود: در این حوادث، چهار نفر جان خود را از دست داده و پنج نفر نیز مصدوم شدند.
هاشمی افزود: پنجشنبه شب گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۰ جاده زنجان–دندی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله تیمهای عملیاتی هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی اظهار داشت: این اتفاق هفت حادثهدیده داشت که سه نفر در صحنه جان باختند و چهار نفر نیز مصدوم شدند.
هاشمی ادامه داد: نجاتگران هلال احمر راننده فوتشده یکی از خودروها را که در داخل خودرو محبوس شده بود، رهاسازی کرده و پیکر او را به عوامل انتظامی تحویل دادند همچنین چهار مصدوم توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی خاطرنشان کرد: بامداد امروز جمعه نیز گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه تریلی با خودروی پژو پارس در کیلومتر ۶۳ جاده زنجان–میانه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله یک تیم عملیاتی جادهای به محل حادثه اعزام شد.
هاشمی گفت: در این سانحه ۲ نفر حادثه دیدند که یک نفر در صحنه جان باخت و یک نفر نیز مصدوم شد.
وی تصریح کرد: نجاتگران هلال احمر فرد فوتشده را رهاسازی مرده و به عوامل انتظامی تحویل دادند و مصدوم حادثه نیز توسط اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شد.
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