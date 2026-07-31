مشکلات بزرگ «سریع و خشمگین ۱۱»؛ هزینه تولید بیش از حد زیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، در حالی که اکران قسمت ۱۱ و آخر مجموعه «سریع و خشمگین» برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده‌است، اما هنوز روشن نیست که آن زمان هم قطعی باشد.

سه هفته پیش، وین دیزل در رسانه‌های اجتماعی گفت «تا ابد سریع»، یازدهمین و آخرین فیلم از مجموعه «سریع و خشمگین»، در حال فیلمبرداری است. این خبر بلافاصله با تیترهایی که شروع تولید را اعلام می‌کردند، منتشر شد، هرچند باورکردنی نبود و اکنون روشن شده که خبر درستی نبوده‌است.

دیزل برای انتشار چنین اخباری شهرت دارد. او سال ۲۰۲۴ همه را متقاعد کرد که «ریدیک ۴» در حال فیلمبرداری است، در حالی که هیچ بازیگری تعیین نشده و تقریباً ۲ سال است که این پروژه اصلا جلو نرفته است و حتی خیلی‌ها فکر می‌کنند تولید «ریدیک ۴» به پایان رسیده است.

صرف نظر از چنین سابقه‌ای، اکنون روشن شده که خبر دیزل درباره شروع فیلمبرداری «سریع ۱۱» نیز جعلی بود. با وجود اینکه یونیورسال تاریخ اکران «تا ابد سریع» را ۱۷ مارس ۲۰۲۸ (۲۷ اسفند ۱۴۰۶ ) اعلام کرده، ظاهراً مشکلات زیادی در پشت صحنه وجود دارد و بیشتر به نظر می‌رسد این اقدام دیزل در شبکه‌های اجتماعی، تلاشی برای تحت فشار قرار دادن یونیورسال بود تا کوتاه بیاید و با بودجه هنگفتی که برای این فیلم در نظر گرفته شده، موافقت کند.

آلن ریچسون که انتظار می‌رود برای «تا ابد سریع» بازگردد، به طور شفاف در گفتگو با یک پادکست ‌گفته است یونیورسال و دیزل در حال حاضر در حال «حل برخی مشکلات بزرگ» فیلم نهایی هستند که بخش عمده‌ای از آن مربوط به بودجه است.

وی گفت: من چیزهای زیادی می‌دانم، ما همیشه با هم گفتگو داریم، من بخش بزرگی از این گفتگوها هستم. موانع زیادی وجود دارد. ساختنش پرهزینه است - خیلی گران است؛ اصلاً منطقی نیست. راه کارآمدتری برای فیلمبرداری این نمایش‌ها وجود دارد. و بنابراین باید راهی برای نشان دادن خویشتنداری وجود داشته باشد و در عین حال باید به این واقعیت که جهان این مجموعه در حد چیزی عظیم گسترش یافته، احترام بگذاریم. ما در تقاطع چیزی هستیم که فهمیدنش بسیار دشوار است و همه دارند به‌تدریج آن را درک می‌کنند!

ریچسون افزود: قرار است یکی فیلم دیگر هم باشد که فکر می‌کنم عالی خواهد بود و فقط مسئله حل کردن چند مشکل بزرگ است.

هنوز حضور هیچ بازیگری برای «تا ابد سریع» اعلام نشده است. ظاهراً انتظار می‌رود لویی لتریر، کارگردان «سریع X» به عنوان کارگردان بازگردد، اگرچه این موضوع هنوز تأیید نشده و گفته شده مایکل لسلی فیلمنامه را می‌نویسد. لزلی ششمین نویسنده‌ای است که پس از کریستینا هادسون، اورن اوزیل، آرون رابین، زک دین و گری اسکات تامپسون، به سراغ «تا ابد سریع» رفته است.

گزارشی که مارس (اسفند) گذشته در وال استریت ژورنال منتشر شد، ادعا می‌کرد که «تا ابد سریع» حتی فیلمنامه کاملی هم ندارد و بسیاری از بازیگران هنوز قراردادشان را امضا نکرده‌اند. همچنین این گزارش حاکی از آن بود که یونیورسال از دیزل و تیمش خواسته که تقریباً ۱۴۰ میلیون دلار از بودجه مورد نظرشان بکاهند.

«سریع ایکس» که سال ۲۰۲۳ اکران شد با یک پایان واقعاً نفس‌گیر به پایان رسید؛ جایی که به نظر می‌رسید دومینیک تورتو (دیزل) و پسر کوچکش، برایان، پس از انفجار مواد منفجره توسط دانته ریس (جیسون موموآ)، در یک سد در حال فروپاشی گیر افتاده‌اند. قرار بود فیلم بعدی درست از همان جایی که متوقف شده بود، ادامه پیدا کند، اما چند سال است به تعویق افتاده است.

به این ترتیب یک مشکل بزرگ سر راه «تا ابد سریع» قرار دارد که قرار است سال ۲۰۲۸ اکران شود: برایان بزرگ شده، در حالی که داستان باید از ادامه آن سکانس شروع شود و حالا تنها راه حل این است که یا فیلمسازان این اختلاف را نادیده بگیرند یا کلا قید پایان‌بندی نفس‌گیر را بزنند و ادامه داستان را از جایی دیگر شروع کنند که این موجب می‌شود «ادامه دارد» در پایان‌بندی فیلم بی‌معنی به نظر برسد.