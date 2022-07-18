امیدواریم فرهنگ باعث توسعه روابط سیاسی ایران‌ و ژاپن شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ در دیدار با سفیر کشور ژاپن در ایران به استقبال از پویش کتابخوانی «مهاجر سرزمین آفتاب» اشاره کرد و افزود: اخیراً کتابی را در ایران به پویش همگانی مطالعه عمومی گذاشتیم که روایتگر خاطرات بانوی ژاپنی کونیکو یامامورا (سبا بابایی) است، این بانو ضمن اینکه مادر شهید بابایی از شهدای دوران دفاع مقدس است از همکاران ما در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است و درگذشت این مادر شهید، فقدان بزرگی به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار تأسف نسبت به ترور نخست وزیر سابق ژاپن، مراتب همدردی دولت و ملت ایران را به وی ابلاغ کرد. در ادامه، وزیر فرهنگ کشورمان به ارتباطات عمیق دو ملت ایران و ژاپن اشاره کرد و افزود: مردم کشورمان همواره نسبت به مردم ژاپن حس محبت آمیزی دارند و ملت ژاپن را به عنوان مردمانی سخت کوش، بااراده و موفق می‌شناسند، همچنین در توسعه روابط سیاسی و همکاری‌های چند جانبه کشورها، شرط نخست برقراری حس محبت آمیز مشترک میان ملت‌ها است که خوشبختانه این موضوع به خوبی میان دو ملت ایران و ژاپن به چشم می‌خورد.

اسماعیلی به برپایی مراسم بزرگداشت نودمین سال برقراری ارتباط سیاسی میان دو کشور ایران و ژاپن اشاره کرد و افزود: چندی پیش این مراسم با برنامه‌های متنوع در تهران و توکیو برگزار شد که خوشبختانه این روابط عمیق به «یک قرن» رابطه سازنده نزدیک می‌شود.

وی حوزه فرهنگ و هنر را بهانه و موضوع مناسبی برای تعمیق و گسترش روابط میان دو کشور دانست و گفت: تقریباً بیش از سه دهه قبل سریالی ژاپنی از تلویزیون ایران پخش می‌شد که موجب آشنایی مناسب مردم ایران با اتفاقات و رویدادهای تاریخی ژاپن شد که از این میان می‌توان به رویدادهایی چون «زلزله ۱۹۲۳ توکیو»، «وقایع جنگ جهانی دوم» و «بمباران اتمی هیروشیما» و «ناکازاکی» اشاره کرد. خوشبختانه بر همین اساس مردم ایران از یک حافظه تاریخی خوبی در خصوص کشور و ملت ژاپن برخوردار هستند، جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی کامل برای انجام اقدامات لازم برای تقویت حافظه تاریخی دو ملت دارد و در همین راستا می‌توان هفته‌های فرهنگی و هنری مختلفی را در شهرهای مختلف ایران و ژاپن برگزار کرد.

وزیر فرهنگ با اشاره به اهتمام دو کشور بر توسعه روابط فرهنگی و هنری گفت: خوشبختانه برای توسعه و گسترش روابط دو کشور ایران و ژاپن اقدامات خوبی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزن فرهنگی‌ مان در ژاپن صورت گرفته است و امیدواریم رابطه عمیق فرهنگی دو کشور به توسعه روابط سیاسی و اجتماعی منجر شود.

در ادامه این دیدار «کازو توشی آیکاوا» سفیر کشور ژاپن در ایران ضمن قدردانی از وزیر فرهنگ و دولت جمهوری اسلامی بابت تسلیت درگذشت «آبه»، نخست وزیر فقید ژاپن گفت: وی نقش مهمی در زمینه توسعه روابط دو کشور ایران و ژاپن ایفا کرد و خوشبختانه امروزه هم روابط عمیقی میان دو کشور برقرار است.

وی در خصوص مادر ژاپنی شهید بابایی گفت: خانم بابایی شخصیت بسیار مهمی به شمار می‌رود که متأسفانه ایشان را از دست دادیم، این بانو نه تنها خدمات ارزشمندی در حوزه ترجمه زبان‌های فارسی و ژاپنی ارائه کرد بلکه محبوبیتش نزد مردم ایران شگفت انگیز و مثال زدنی بود.

آیکاوا افزود: سفارت ژاپن در نظر دارد بزودی ویژه برنامه‌های فرهنگی هنری «ماه فرهنگی ژاپن» را در شهرهای تهران، تبریز و کیش برگزار کند و از شخص وزیر فرهنگ ایران برای حضور در این مراسم دعوت می‌کنیم.

وی در خاتمه گفت: خوشبختانه نقاط مشترک فرهنگی و هنری بسیاری میان دو کشور ایران و ژاپن وجود دارد همچنین فیلم‌های سینمایی ایران معمولاً مورد توجه مخاطبان ژاپنی قرار می‌گیرد.

دیدارهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونانش با سفرای کشورهای مختلف در راستای اهداف دیپلماسی فرهنگی این وزارتخانه برگزار می‌شود که پیش از این سفرای کشورهای برزیل، تونس، آذربایجان، رومانی، اتریش، ایتالیا و… در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور یافته‌اند.