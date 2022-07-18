خیزش گرد و خاک در شرق کشور/ رگبار و رعد و برق در ۵ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیائیان درباره شرایط جوی کشور اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده در بخش‌هایی از جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و هرمزگان به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق گاهی وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط طی روزهای چهارشنبه تا جمعه (۲۹ تا ۳۱ تیرماه) در بخش‌هایی از جنوب شرق فارس و جنوب بوشهر دور از انتظار نیست علاوه بر این، از اواخر وقت چهارشنبه تا جمعه در سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش پراکنده و کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، از امروز تا جمعه (۲۷ تا ۳۱ تیرماه) در نواحی شرق و شمال شرق وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: سه شنبه (۲۸ تیرماه) علاوه بر نواحی ذکر شده در بخش‌هایی از مرکز کشور افزایش سرعت باد و در نواحی مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: طی پنج روز آینده با شکل‌گیری متناوب توده‌های گردوخاک روی کشور عراق و انتقال آن به استان‌های مرزی در غرب و جنوب غرب کشور، در این نواحی کاهش کیفیت هوا و کاهش دید انتظار می‌رود.

به گفته ضیائیان از امروز تا جمعه (۲۷ تا ۳۱ تیرماه) دریای عمان و تنگه هرمز مواج خواهد بود همچنین سه شنبه خلیج فارس و از چهارشنبه تا جمعه دریای خزر مواج پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۸ تیرماه) صاف و در بعد از ظهر وزش باد با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و روز چهارشنبه (۲۹ تیرماه) صاف و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان گفت: طی امروز و فردا (۲۷ و ۲۸ تیرماه) اهواز با دمای ۵۱ و ۵۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.