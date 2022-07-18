مجید فانی درحاشیه نشست با اعضای هیئت مدیره شهرک صنعتی وصنفی بنکداران شهرستان آمل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت،: چندین مکان مورد نظر برای راه اندازی شهرک صنعتی وصنفی بازیافت در شهرستان جویبار پیشنهاد شده و در هفته پیش رو و برنامه سفر استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران به این شهرستان مقدمات اجرایی شدن این طرح مهم صنعتی وخدماتی فراهم خواهد شد.

وی افزود: ایجاد شهرک‌های صنفی با هدف ساماندهی صنوف مزاحم مدیریت شهری و تجمیع آنها در یک مکان مشخص برنامه اولویت دار سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران با اشاره به اینکه دو شهرک تخصصی صنفی بنکداران و پایانه صادراتی برنج در سال‌های گذشته در شهرستان آمل به عنوان پایلوت در کشور در راستای مصوبه هیأت وزیران برای ساماندهی وتجمیع صنوف دریک مکان مشخص راه اندازی شده بود، تصریح کرد، خوشبختانه فرایند اجرا تا تکمیل و همچنین مدیریت و فعالیت این دو شهرک اکنون به عنوان الگوی برخی استان‌های کشور برای راه اندازی در دیگر مناطق شده است.

فانی اضافه کرد: درحال حاضر متقاضیانی برای ایجاد شهرک صنفی وصنعتی تخصصی در شهرهای ساری، بابل وقائمشهر اعلام آمادگی کردند که فرایند اداری و قانونی برای راه اندازی آنها در دست بررسی است.

وی ادامه داد: برای تحقق این اقدام مهم زیربنایی و هدفمند باید در مکان‌های مناسب زمین خریداری و مشاغل تولیدیٰ، خدماتی و صنفی تجمیع و از شهرها خارج شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران، به اهداف مهم در راه اندازی شهرک‌های صنفی اشاره کرد و گفت: این مهم در سالهای گذشته ازمصوبات هیئت دولت بوده که به علت برخی خلاءهای قانونی فراگیرنشده بود، اما با راه اندازی دو شهرک صنفی بنکداران و برنج درشهرستان آمل، بازار رقابتی سالم و هدفمند در میان صنف‌های مشخص، جلوگیری از رانت و شتاب‌بخشی به روند خدمات‌رسانی بهتر ونیز سالم وکیفی ترعرضه محصولات بدون حضور واسطه‌ها از فروشنده اصلی به مصرف کننده خواهد بود.

وی همچنین از پیگیری برخی مشکلات مطرح شده از سوی هیئت مدیره شهرک صنعتی وصنفی بنکداران آمل ازجمله تأمین اجتماعی و امور مالیاتی در ستاد تسهیل رفع موانع واحدهای تولیدی وصنعتی استان خبر داد وگفت: با پیگیری وتعاملی که با مدیرکل امور مالیاتی مازندران انجام خواهد شد، میز خدمت برای بررسی مشکلات برخی واحدهای خدمات رسان درشهرستان آمل ازجمله این شهرک صنفی با حضور مدیران استانی وشهرستان برای رفع موانع موجود فراهم خواهد شد.