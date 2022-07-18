به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ملانی مارنیش نویسنده سریال «رابطه» با اقتباس از رمان مشهور جاناتان فرانزن یک سریال تلویزنونی می‌نویسد.

«تومارو استودیو» که تهیه کننده «برف روب» بود با کمپانی «اسکات فری پروداکشنز» متعلق به ریدلی اسکات رمان «آزادی» را به تلویزیون می‌آورند.

ریدلی اسکات از این رمان به عنوان اثری شاد و احساسی یاد کرد و گفت از حضور در جمع سازندگان آن بسیار خوشحال است.

رمان تحسین شده «آزادی» توسط فرانزن سال ۲۰۱۰ منتشر شد. شخصیت‌های اصلی این رمان پتی و والتر برگلوند، زوجی هستند که از آنها به عنوان والدین آوانگارد یاد شده است؛ اما دنیای آنها در نهایت سرته می‌شود. برای آنها جای سوال است که چرا پسر نوجوان‌شان به خانواده جمهوری‌خواه بغلی پیوسته و هزار و یک مورد باورنشدنی دیگر که در ذهن آنها نمی‌گنجد. آنها باید یاد بگیرند در دنیای گیج کننده امروز زندگی کنند.

مارنیش که سال ۲۰۱۵ برای سریال «رابطه» برنده جایزه گلدن گلوب شد و نمایشنامه‌نویسی است که جوایز متعددی در کارنامه دارد، این رمان را یک شاهکار خواند.

تاکنون چند بار آثار فرانزن برای اقتباس انتخاب شده‌اند اما هیچگاه نتیجه‌ای از این تلاش‌ها به دست نیامد. اچ‌بی‌او ابتدا قصد داشت «اصلاحات» را به سریالی به کارگردانی نوآ بامباک بدل کند اما آن پروژه را واگذار کرد و اقتباسی از «پیوریتی» فرانزن با بازی دنیل کریگ نیز در شوتایم در دست ساخت قرار گرفت اما آن هم پیشرفتی نکرد.