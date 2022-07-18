برنامه تیم ملی والیبال ایران در ایتالیا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال از روز چهارشنبه ۲۹ تیر در شهر بولونیا در کشور ایتالیا آغاز می‌شود و پس از برگزاری هشت دیدار در چهار روز مسابقات، با معرفی تیم‌های برتر در روز یکشنبه دوم مردادماه به پایان می‌رسد.

بر اساس اعلام کادر فنی، تیم ملی والیبال ایران که شب گذشته وارد شهر بولونیا شد، از عصر امروز (دوشنبه ۲۷ تیر) تمرینات خود را شروع می‌کند. مردان والیبال ایران از ساعت ۱۴:۳۰ امروز به وقت بولونیا نخستین تمرین توپی خود را در سالن تمرین رقابت‌ها برگزار خواهند کرد.

تیم ملی والیبال ایران بعد از برگزاری چهار جلسه تمرین توپی و دو جلسه تمرین با وزنه از ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه پنجشنبه ۳۰ تیرماه به وقت تهران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت‌ها به مصاف تیم ملی لهستان خواهد رفت.

بدین ترتیب ملی پوشان والیبال کشورمان امروز پس از صرف صبحانه و ناهار و استراحتی کوتاه، نخستین تمرین خود را در بولونیا برگزار خواهند کرد.