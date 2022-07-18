لاوروف: ناتو نیروهای اوکراینی را در منطقه دونباس هدایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزیر خارجه روسیه می گوید نیروهای اوکراینی از مشاوره های کارشناسی از سوی ناتو برخوردار هستند.

«سرگئی لاوروف» امروز دوشنبه ضمن انتقاد از موضع گیری غرب در قبال جنگ میان مسکو و کی یف گفت: کارشناسان ناتو نیروهای اوکراینی را در نبردهای دونتسک و لوگانسک هدایت می کنند.

وزیر خارجه روسیه، با اشاره به اقدامات ضد روسی غرب و ناتو، با این حال ابراز امیدواری کرد که در میان سیاستمداران اروپایی، کسی متوجه عواقب خطرناک چنین اقداماتی باشد.

پیش از این «سویم داگدلن» Sevim Dağdelen نماینده حزب چپ پارلمان آلمان اذعان کرد که هدف دکترین راهبردی ناتو تقویت ماشین نظامی جهانی غرب است که محدود به مرزهای اروپا نخواهد بود.

این نماینده آلمانی در گفتگو با یک روزنامه چینی گفت: سوال دیگر، گسترش ناتو و دکترین راهبردی فعلی آن است. فعالیت ناتو در حال حاضر دو حوزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام را هدف قرار می‌دهد. جنگ‌هایی که توسط ناتو به رهبری آمریکا در کشورهای سراسر جهان انجام شده ثابت کرده است که ناتو یک پیمان دفاعی نیست بلکه بزرگترین ماشین نظامی در جهان است.

از سوی دیگر «وادیم اسکیپتسکی»، سخنگوی اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین در گفت‌گویی تلویزیونی اعلام کرد کی‌یف می‌تواند با تسلیحات دوربردی که غرب در اختیارش قرار داده، شبه‌جزیره کریمه را هدف قرار دهد.