عضویت در ناتو به افزایش تنش با روسیه منجر نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «پکا هاویستو»، وزیر امور خارجه فنلاند روز یکشنبه گفت که در بحبوحه پیوستن به ناتو، هیچ افزایش تنشی در روابط با روسیه وجود ندارد.
هاویستو به سی ان ان گفت که هلسینکی معتقد است که روسیه میتواند با استقرار تسلیحات جدید در فنلاند یا با برنامه ریزی دفاعی فنلاند، تحریک شود، اما تا کنون چنین موضوعی صورت نگرفته است.
هاویستو افزود: درک ما این است که در حال حاضر مسکو بسیار روی اوکراین متمرکز شده است و به خودی خود با عضویت ما در ناتو تنشها تشدید نشده است.
بهدنبال جنگ در اوکراین در اوایل سال جاری میلادی، سوئد و فنلاند مدعی شدند که پیوستن به ناتو ضرورت دارد و سنت دیرینه بیطرفی خود را زیرپا گذاشتند. دولتهای هر دو کشور اعلام کردهاند که آنها در خاک خود مجبور به میزبانی از پایگاههای ناتو یا تسلیحات هستهای نیستند. این تصمیم در ابتدا با مخالفت ترکیه روبرو شد، اما پس از نشست اخیر ناتو در مادرید آنکارا رضایت به شروع روند عضویت دو کشور در ائتلاف ناتو داد.
پروتکلهای الحاق دو کشور مذکور به ناتو باید توسط پارلمان هر ۳۰ کشور عضو تصویب شود تا هلسینکی و استکهلم بتوانند شامل بند دفاع متقابل ناتو مبنی بر اینکه حمله به یک عضو برابر با حمله به همه اعضا است، شوند. تصویب این پروتکلها ممکن است تا یک سال طول بکشد
تا روز جمعه، ۱۵ کشور از ۳۰ کشور عضو ناتو درخواست فنلاند و سوئد در این ائتلاف نظامی را تأیید کرده بودند.
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